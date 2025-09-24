ASO Başkanı Ardıç: Sanayicinin önceliği yatırım ve işletme kredileri

ASO'nun eylül ayı meclis ile 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet müşterek toplantıları Oda binasında gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın girişimcilik, yenilikçilik, AR-GE ve yüksek teknolojiye dayalı üretimdeki gücünü kanıtladığını, "TOBB Türkiye 100"de en çok firmayla yer alan il unvanını elde ettiğini söyledi.

Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefine kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Odanın önemli projeleri olan "ASO Teknoloji Üssü" ve "ASO Serbest Bölgesi"ni destekleyeceğini açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Ardıç, gelecek yıl ASO Teknoloji Üssü'nün temelini atacaklarını, üssün tam kapasite faaliyete geçmesiyle ürün geliştirmeden test ve doğrulama altyapılarına, sektörel mükemmeliyet ve üretim laboratuvarlarından mesleki gelişim ve beceri dönüşüm kampüsü gibi birçok olanağa sahip olacaklarını ifade etti.

"İzlenebilir bir program sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilecek"

Orta Vadeli Program (OVP) ile makroekonomik istikrar hedeflerinin detaylı şekilde ele alınmış olmasını ülke geleceği için umut verici gördüklerini belirten Ardıç, enflasyonun makul seviyelere düşürülmesinin, fiyat istikrarına yönelik kapsamlı politikaların hayata geçirilmesinin güven ortamının tesisine katkı sağlayacağını anlattı.

Ardıç, programda kredi büyümesinin selektif alanlara öncelik verilerek yönlendirilmesinin de memnuniyet verici olduğuna dikkati çekerek, "Bunlar, üretimin ve katma değerin öncelikli hedefler arasında olduğuna işaret etmektedir. Yüksek faiz politikalarının olumsuz etkilerini bertaraf edecek ve üretimi destekleyecek uygun koşullu kredi hacminin artırılması biz sanayicilerin hükümetimizden acil beklentisidir." dedi.

Kararlı, ölçülebilir, toplumsal kabul görmüş, küresel dinamikleri ve yerel ihtiyaçları özümsemiş, izlenebilir bir programın makroekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabileceğini vurgulayan Ardıç, Merkez Bankasının faiz indirimine şartlar uygun olduğu sürece devam etmesi temennisinde bulundu.

Ardıç, KOBİ'lerin ve geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren sanayicilerin zorlu süreçten geçtiğine de işaret ederek şöyle konuştu:

"Sanayicilerimizin ayakta kalabilmesi için en öncelikli ihtiyaçları işletme ve yatırım kredileridir. Reel sektör olarak temel beklentimiz faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faiz oranlarına yansıması ve kredi kısıtlamalarının kaldırılmasıdır. Öte yandan kamu sektörünün finansal piyasalardan fazla borçlanması, özel sektörün kredilendirmesine daha az kaynak ayrılması anlamına gelmektedir."

Bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde geldiğini anımsatan Ardıç, bunun ekonomideki toparlanmayı gösterdiğini söyledi.

"Yüksek katma değerli üretim yapmalıyız"

Ardıç, sanayi sektörünün yüzde 6,1'lik büyüme kaydettiğini, buradaki itici gücün ise son dönemde gelişim içinde olan savunma sanayisi olduğunu dile getirdi.

KOBİ ve geleneksel sektörlerin dijitalleşme, yapay zeka ve robotik otomasyon dönüşümüne ayak uydurmasının zorunlu olduğunu belirten Ardıç, teknolojideki bu gelişmenin sanayinin ilerleyen dönemlerde daha da büyüyeceğine dair umutları artırdığını bildirdi.

Ardıç, artan ithalatın büyümeyi daraltıcı etki yapacağını ifade ederek, "İthalattan daha fazla ihracat, yüksek katma değerli üretim yapmalıyız. Hangi sektörde olursak olalım biz sanayicilerin çıkışı, ihracatta pazar çeşitliliğini artırmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim sistemimizde köklü ve yapısal reformlar gerekiyor"

Ardıç, 15-34 yaşındaki 6,5 milyondan fazla gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığına işaret ederek, üniversite mezunu işsizlere dikkati çekti. Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşlardan itibaren doğru şekilde yönlendirecek bir eğitim sisteminin kurulması gerektiğini vurgulayan Ardıç, sanayicinin çalışan bulmakta zorlandığını söyledi.

Ardıç, mavi yaka çalışan ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim odaklı politika ve çalışmalarda somut çıktılara ulaşacak adımlar atmadıkça bu sorun büyüyerek devam edecektir. Eğitim, istihdamla entegre bir müfredata kavuşmadıkça ve ekonominin ihtiyaçlarına göre hızlı şekilde adapte olmadıkça sanayimizin rekabet gücü artmayacaktır. Artık bu döngüyü kırmamız gerekiyor. Bunun yolu da eğitim sistemimizde köklü ve yapısal reformlardan geçiyor."

Ardıç, ASO Eğitim Vakfının "kamu yararına çalışan vakıf" statüsüne dönüşme sürecinin devam ettiğini, bu düzenlemeyle Oda olarak Sanayi ve Teknoloji Lisesi kurma yönünde atılacak adımların ivme kazanacağını sözlerine ekledi.