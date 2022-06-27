ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Devre faizi ödenemezse büyük sıkıntılar yaşanır

Hüseyin GÖKÇE

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ticari kredilerde devre faizlerini ödemekte güçlük çekenler için yeni kredi imkanı sağlanması gerektiğini belirterek, bankaların musluğu kısması halinde üretim ve ihracatta sıkıntı yaşanacağını söyledi. Reel sektörün KDV alacaklarının 400 milyar lirayı bulduğunu kaydeden Özdebir, bunun da bir an önce çözülmesi gerektiğini aktardı. Özdebir, yaklaşan ASO seçimlerinde tekrar aday olacağını dile getirdi.

Gazetecilerle bir araya gelen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ticari kredilerde gözle görülür bir yavaşlama yaşandığını bildirdi. Kredilerde devre faizi (bireysel cari hesaplardaki 3 ayda bir ödenen faiz) ödemelerine 1 haftadan kısa bir süre kalmasına rağmen, bu faizi ödemekte güçlük çekecek çok sayıda şirket olduğunu söyledi. Devre faizi ödemekte güçlük çeken şirketlere finansman desteği sağlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Özdebir, “Kredi muslukları şu an kısılmış durumda. Eğer bankaları musluğu açmazsa üretimde ve ihracatta sıkıntı yaşanır” dedi.

Reel sektörün devreden KDV alacaklarının 400 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Nurettin Özdebir, Yİ-ÜFE’nin yüzde 132 olduğunu hatırlattı ve “Bu para aynı zamanda reel sektörün faizsiz olarak devleti finanse ettiği anlamına geliyor. Veya yüzde 132 eksi faizle finansman sağlanmış oluyor devlete” diye konuştu. Öçdebir, bununla ilgili daha önce gündeme getirdiği kaydi para ile alacakların ödenebileceğini dile getirdi.

Yarın 100 liraya da mazot bulunamayabilir

Türkiye’nin şu anda en önemli sorununun döviz açığı olduğunun altını çizen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yabancı sermayenin de neredeyse kesildiğini ifade etti. Enerji fiyatlarının döviz bazında da çok yükseldiğini bildiren Özdebir, “Bugün mazot 30 lira ama yarın 100 liraya da bulunamayacak hale gelebilir” uyarısında bulundu.

Fiyatını artırabilenler işçiye seve seve zam yapar

Asgari ücretteki olası artış tartışmalarına da değinen Nurettin Özdebir, maliyet artışlarını fiyatına yansıtabilen işletmelerin çalışanlarına da seve seve zam yapabileceğini kaydetti. Özdebir, buna karşılık fiyatını devletin belirlediği veya maliyetini satış fiyatına yansıtamayan işletmelerin ise bunu karşılamakta zorlanabileceğini anlattı.

ASO seçimlerinde tekrar aday olacağını ilk kez açıkladı

Ankara Sanayi Odası’nın yaklaşan seçimlerinde tekrar aday olacağını ilk kez açıklayan Nurettin Özdebir, “Daha önce son kez aday olduğumu söylemiştim. Ancak çalışmalarını sürdürdüğümüz yeni nesil yerli ve milli nükleer santral projesini tamamlayabilmek için tekrar aday olmayı düşünüyorum. ASO’da seçim üç aşamalı. Aday olabilmek için önce meslek komitesindeki seçimden çıkmak gerekiyor” dedi.

4’üncü nesil nükleer santral ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile sürekli irtibat halinde oldukları bilgisini veren Özdebir, toryum yakıtının kullanılacağı santralde sadece elektrik üretimi değil, hidrojen ve amonyak üretiminin de yapılacağını anlattı. Bunun bir devlet projesi haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Özdebir, projenin toplam maliyetinin 80 milyon doları bulacağını söyledi.