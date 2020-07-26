ASO Başkanı Nurettin Özdebir DÜNYA'da

26 Temmuz 2020

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar bu hafta Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’i konuk ediyor.

Dünya'nın dijital platformlarında 15.00'de gerçekleşecek olan canlı yayında COVID-19 sürecinin Ankara’daki sanayi kuruluşlarını nasıl etkilediğini, üretimi tamamen durduranların olup olmadığını, hükümetin açtığı destek paketi Ankara’daki sanayi kuruluşlarına nasıl yansıdığını, savunma sanayi kuruluşlarında ne gibi gelişmeler yaşandığını ve pandemi sürecinde yatırıma başlayabilen üyelerin varlığı konuşulacak.

Aynı zamanda canlı yayınlanacak olan röportajda ASO'nun tamamlayıcı para önerisini de konuşulacak.



Canlı yayın 26 Temmuz pazar günü, saat 15:00'da Dünya Gazetesi Facebook, YouTube ve Scope hesaplarından yapılacak.

ASO TAMAMLAYICI PARA ÖNERİSİ NEDİR?



Canlı yayında ASO'nun tamamlayıcı para önerisini de konuşulacak. Küresel salgın ile birlikte bazı sektörler faaliyetlerini durdururken, bazı sektörler de üretim kapasitelerini düşürmüşlerdir. Bu sürecin daha az hasarla giderilmesinde, hükümetin bir mali genişleme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Reel sektör borçlarının oldukça yüksek olduğu ve borç çevriminin Covid-19 pandemisinin yol açtığı kriz nedeniyle sürdürülmesinin zorlaştığı ve ekonomik çevrimin önemli ölçüde aksadığı bir dönemden geçiyoruz.

Mevcut durumda, kamunun mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan borçları ve firmaların indirilecek KDV’lerine karşılık, Hazine’nin alacaklı firmalara tamamlayıcı bir para aktararak, reel sektör üretimindeki yavaşlamayı frenleyeceği, likiditeye ulaşacağı ve çarpan etkileri kanalıyla ekonomik canlanmaya önemli bir katkısının olacağını düşünmekteyiz. Maliye Bakanlığımız ikame para çıkartsa, bu para elektronik olarak şirketlerin banka hesaplarına gönderilse, şirketler de bu sanal ikame parayı borç ödemede, mal ve hizmet alımlarında 3 ay vadeli çek olarak kullansa, bu süreç içinde firmaların düzenlediği bu üç ay vadeli çekler 5 kez el değiştirirse, çarpan etkisiyle devletimiz en az piyasaya sürdüğü ikame para kadar vergi geliri elde edebilecektir.

Bir ekonomide borçlarla alacakların toplamı sıfırdır. Meşhur bir hikaye vardır. Kasabaya gelen turist otelde odaları görmek ister, otelci kaparo karşılığı odaları görebileceğini söyler. 100 doları veren turist odalara bakarken, kasap otele tahsilata gelir ve o 100 doları alır. Kasap manava, manav başkasına derken sonunda otele borcu olan adama kadar dolaşır ve adam da gelip otele borcunu öder. Bu sırada oteli gezmeyi bitiren turist kasaya gelir ve beğenmediğini söyleyip parasını alır gider. Ama bu süreçte kasabadaki herkesin borcu ödenmiştir. Böylece hem ekonomi hareketlenecek, hem de firmalar kasabadaki esnaf gibi borç yükünden kurtulacaktır. Tamamlayıcı para sistemine güzel bir örnek: WIR Bank, İsviçre'de konaklama, inşaat, imalat, perakende ve profesyonel hizmet alanlarında faaliyet gösteren bağımsız bir tamamlayıcı para birimi sistemidir.

WIR, çift para birimi işlemleri oluşturmak için İsviçre Frangı ile birlikte kullanılan WIR Frangı adı verilen özel bir para birimini yayınlar ve yönetir. WIR Frangı, müşterilerin ticaret hesaplarına yansıyan elektronik bir para birimidir ve dolayısıyla kağıt para yoktur.

Bu sistemin amacı, katılımcı firmaların satış, nakit akışı ve kâr oranlarını artırmaktır. WIR, üyelerine WIR Frangı olarak kredi veren bir kredi sistemi oluşturmuştur.

Kredi limitleri, tarafların varlıkları ile güvence altına alınmıştır. Bir başka deyişle, katılımcıların varlıkları kredi teminatı olarak işlev görmektedir.

Bu sistemde iki üye bir işleme girdiğinde, alıcı firmanın ihtiyaç duyduğu nakit miktarı azalmaktadır. WIR, çift para birimi işlemleri oluşturmak için İsviçre Frangı ile birlikte kullanılan WIR Frangı adı verilen özel bir para birimini yayınlar ve yönetir. WIR Frangı, müşterilerin ticaret hesaplarına yansıyan elektronik bir para birimidir ve dolayısıyla kağıt para yoktur. Bu sistemin amacı, katılımcı firmaların satış, nakit akışı ve kâr oranlarını artırmaktır. WIR, üyelerine WIR Frangı olarak kredi veren bir kredi sistemi oluşturmuştur. Kredi limitleri, tarafların varlıkları ile güvence altına alınmıştır. Bir başka deyişle, katılımcıların varlıkları kredi teminatı olarak işlev görmektedir. Bu sistemde iki üye bir işleme girdiğinde, alıcı firmanın ihtiyaç duyduğu nakit miktarı azalmaktadır. Literatürde bu sistemin genel ekonomik kriz zamanlarında istikrarı artırdığını, iş çevrimlerinde yaşanan gerilemeleri azalttığını ve zor zamanlarda İsviçre ekonomisini dengelemeye yardımcı olduğunu belirten akademik çalışmalar mevcuttur.

Peki bu parayı kime, nasıl dağıtacağız? Burada bize hakkaniyet kurallarına göre dağıtmamız için objektif bir kriter gerekli. Burada kriter olarak firmaların devreden KDV’lerini ve diğer kamu borçlarını baz alabiliriz. Verilen ikame paralar hesaptan düşülür, zaten ait oldukları malların satışı gerçekleştirildiğinde firmalar bu KDV’leri mahsup edeceklerdi. Şimdi peşinen mahsup etmiş olacaklar. Tahsil ettikleri KDV’yi de olduğu gibi vergi dairesine yatıracaklar. Sonuç olarak kamunun bir zararı söz konusu olmadığı gibi, kesilen 3 ay vadeli çekler piyasada ne kadar el değiştirirse çarpan etkisiyle o kadar daha KDV alacağı doğacaktır.

Peki vade sonunda bu çekleri kim ödeyecek? Vade sonunda bu çeki elinde bulunduranlar kamuya olan borçların ödemek sureti ile Hazine’nin hesaplarını kapatmış olacaklardır. Bu operasyonun faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:

1-Geniş bir mahsuplaşma imkânı ile işletmelerin tıpkı kasabadaki esnaf gibi borç yükü azalacaktır.

2-Piyasaları harekete geçirecektir.

3-Artan iş hacmi ile birlikte istihdam olumlu yönde etkilenecektir.

4-Artan iş hacmi ile kamu gelirleri artacaktır.

5-Firmaların ve bankaların bilançoları düzelecektir.

Bu operasyonda Kamu likidite dengesinin olumsuz etkilenebileceği söylenebilir ama zaten firmalar tahsil ettikleri KDV’yi indirilecek KDV hesabından mahsup edecek, bakiyesini ödeyeceklerdi. Bu nedenle aksine artan iş hacmi nedeni ile kamu gelirlerini artıracaktır. Bu modeli destekler nitelikte, Euro’nun mimarlarından olan Bernard Lietaer, tamamlayıcı para birimlerinin savunucusu olmuştur ve finansal sistemin geleceğinde alternatif para birimleri ve ödeme araçlarının oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirtmiş ve “Alternatif ödeme araçları, atıl kaynakların kullanılmasını sağlamak için özel olarak verildiği sürece enflasyonist baskılar oluşturmaz. Normal ulusal para birimlerinin ve tamamlayıcı para birimlerinin farklı roller oynadığını fark etmek önemlidir. Alternatif para birimleri genellikle kriz zamanlarında kullanılmaktadır” demiştir.

Nurettin Özdebir kimdir?

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir 1953 yılında Yozgat’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Özdebir, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden 1974 yılında mezun oldu. Özdebir; 1964 yılından beri Ankara Sanayi Odası üyesi olan ve babası Ekrem Özdebir tarafından kurulan Nuriş Elektrik ve Kaynak makinaları San.Tic. AŞ’de 1974 yılında çalışma yaşamına başladı. Özdebir, halen Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 1992 yılında Elektrik Sanayi Meslek Komitesi’nden Meclis üyeliği görevine seçilen Özdebir, 2005 yılında ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Özdebir, 26 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nın 9. Başkanı oldu. Nurettin Özdebir, Ankara Sanayi Odası’nın 29 Ocak 2009 tarihinde yapılan 14. Dönem, 10 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 15. dönem ve 10 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 16. Dönem seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Özdebir, 2009-2013 yılları arasında 4 yıl süreyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Konseyi Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Özdebir, ayrıca 2011-2013 yılları arasında 2 yıl süre ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Nurettin Özdebir, İngilizce ve Almanca biliyor.