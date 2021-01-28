ASO Başkanı Özdebir: Ankara üretimiyle de dünyanın önemli başkentlerinden biri

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ankara Kent Konseyi, Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Kulübü destekleriyle yürütülen "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" projesinin galası gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada Başkent Ankara Meclisinin bu çalışmasını çok önemli bulduğunu belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bu çalışmanın Ankaralılık bilincinin oluşmasına, kent kültürüne katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu konuda Ankara'nın eksikleri olduğunu düşünüyorum. Maalesef Ankaralılık bilincini yerleştirmede sorunlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın, 13 organize sanayi bölgesi ve Türkiye'nin en değerli üniversiteleriyle potansiyeli çok yüksek, üretim kabiliyeti olan, teknolojinin yoğunlaştığı, yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çeken Özdebir, "Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne çok önemli kazanımlar elde ettik, büyük mesafeler katettik. Kültür ve sanat altyapısıyla, insan kaynağının niteliğiyle, Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olmasıyla, Ankara artık dünyanın önemli başkentlerinden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda Ankara'da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranının hızlı bir gelişme gösterdiğini belirten Özdebir, şunları kaydetti: "Bu konum, önümüzdeki yıllarda Ankara'yı yüksek katma değerli ürün üretiminde ve ihracatında lider yaparak ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaşmasında anahtar kent haline getirmektedir. Başkentimiz, sanayi altyapısı, girişimci potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile ülkemizin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında il bazında ilk sıralarda yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle 200'e yakın ülkeye yapmış olduğu ihracat ile ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol üstlenmektedir."