ASO Başkanı Özdebir: Ankara’yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi (AKK) Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubunun çevirim içi organize ettiği "Pandemi Döneminde Ankara'da Sanayi ve Ticaret" toplantısına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın katıldı.

ATO Başkanı Baran konuşmasında, yeni tip koronavirüs salgınıyla sağlıktan ticarete kadar bütün ezberlerin bozulduğunu belirtti.

Bu süreçte işletmelerin yaşadığı sıkıntılara değinen Baran, ATO olarak üyelerinin talep ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek, çoğunluğu için olumlu geri dönüşler alınmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Baran, son olarak "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hizmetleri, gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan yeme-içme sektörünün Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yeniden faaliyete geçme talebini" kamuoyuna aktardıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kapatılan firmalar gel-al ve paket servisle, yalnızca çok küçük bir iş hacmiyle çalışıyor. HES koduyla bu firmalarımızın açılmasını talep ediyorum. Devletimiz kuralları koysun, yapılması gereken her şeyi yapalım. Maske, masalar arası mesafe, ateş ölçümü dahil her şeye uyalım. Bu kurallara uymayanları ağır şekilde cezalandıralım ama lütfen 15 bini aşkın işletmeyi kapısına kilit vurmak zorunda bırakmayalım. Lütfen destek verelim, HES koduyla bu firmalarımızı açalım."

"Ankara’yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart"

ASO Başkanı Özdebir de ulaşımında sıkıntı yaşandığında üretimi etkileyen ithal ürünlerin, Türkiye’de üretilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşeceklerini bildirdi.

Türkiye’nin bütün pazarlara yakın olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük bir avantaja sahip olduğuna işaret eden Özdebir, "Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Ankara’da yabacı yatırım yok denecek kadar az. Ankara’yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart. Başkentte bir üretim ve kalite kültürü var. Üretici yüzümüzü dünyaya duyurmalıyız." ifadesini kullandı.

“50 trilyon dolarlık ticaretin göbeğindeyiz"

ATB Başkanı Yavuz da TOBB ve ATB’nin salgın sürecinde üyelere yönelik yaptığı çalışmalara değindi.

Yapısal reformların hayata geçirilerek 2021’in yeni bir başlangıca çevrilebileceğini belirten Yavuz, "Bu tip krizler yarın tekrar olmayacak diye bir şey yok, önemli olan ders çıkarmak. Biz dünyanın merkezindeyiz, her yere 3-4 saatlik uçak mesafesiyle ulaşabilir konumda, 50 trilyon dolarlık ticaretin göbeğindeyiz. Belki de pandemi bu dönemde bize bu fırsatı kazandırır ve tabloyu olumluya çevirebiliriz." görüşünü dile getirdi.

OSTİM OSB Başkanı Aydın, OSTİM bölgesinde üretimde bir durma ve aksamanın olmadığını 1000 civarı firmanın e-ticaretle yurt dışı taleplere cevap verebilecek durumda olduğunu aktardı. Aydın, "Ankara olarak kendi kendimize nasıl yeterli hale gelebiliriz bunu konuşmalıyız. Ankara’da 1400 civarı köy-kasaba var. Her sivil toplum kuruluşuna bir köy zimmetleyerek, bu köydeki tarım ve hayvancılığı geliştirelim. Ankara kendi kendine yeten bir kent haline gelsin." değerlendirmesinde bulundu.