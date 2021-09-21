ASO Başkanı Özdebir: Aşı ve PCR için devlet daha sıkı tedbir alsın

ANKARA (DÜNYA)- Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) ortak yönetim kurulu toplantısı ANGİAD Genel Merkezinde yapıldı.

Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, üretimin sürdürülebilirliğinin şart olduğunu belirtirken, bunun için de COVID salgınıyla ilgili tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

İşverenlerin, iş kazalarına karşı elemanların sağlığını koruma görevi olduğuna dikkat çeken Özdebir, buna karşılık çalışanların aşı olma veya PCR testi yaptırma gibi zorunlulukları bulunmadığını bildirdi. Aşı yaptırmayan çalışanlar için haftada bir kez PCR testinin zorunlu tutulduğunu hatırlatan Nurettin Özdebir, çalışanların konuyu ‘mobbing’ olarak görebildiklerini aktardı.

Bu konuda siyasi iradenin daha sıkı tedbirler alarak işverenin elini rahatlatması gerektiğinin altını çizen Özdebir, “PCR testi getirmeyeni ücretsiz izne göndermek istediğiniz zaman, ‘mobbing yapıyorsun’ diyorlar. Bizi çalışanlarımızla karşı karşıya getirmemek için tedbir alınmalı.” dedi.

“Hak etmediğimiz bir lüksü yaşıyoruz”

Ülkeye giren ve çıkan döviz miktarının pozitife dönmedikçe Türkiye’nin manipülasyona açık hale geleceğini söyleyen Nurettin Özdebir, ekonominin de korunmasız hale geldiğini bildirdi.

Cari açığın aslında 84 milyon vatandaşın tüketim tercihleri kaynaklı oluştuğu belirten Özdebir, “En büyük dövizi bizler harcıyoruz. Hak etmediğimiz bir lüksü yaşıyoruz bu anlamda herkesin harcamalarını yaparken yerli ve milli ürünleri kullanması son derece önemli.” ifadelerini kullandı.

ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız da aşı sorununun, ortak akla dayalı olarak, zorlama ve baskı unsuru olmadan çözülmesinin önemine işaret etti. Yıldız, “Bu iş geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği hatta ülkemizin ekonomimizin geleceğidir. Bütün çalışanlarımızı ve iş dünyasındaki paydaşlarımızı aşı olmayanları aşı olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.