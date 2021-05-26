ASO Başkanı Özdebir: Borcu artıran teşvikler yerine, vergisel teşvikler verilmeli

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, enflasyondaki yükselişte, kur artışından ziyade, emtia, ara mal ve yarı mamul ürünlerde döviz bazında yaşanan artışların belirleyici olduğunu bildirirken, stratejik ürünlerin ihracatına kısıtlama getirilmesini istedi.

ASO Mayıs ayı Meclis Toplantısında konuşan Nurettin Özdebir, fiyatlardaki yükselişe rağmen, üreticilerin iç piyasada ara mal bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Özellikle bazı stratejik sektörlerde, hammadde ihracatına kısıtlamalar getirilerek daha ziyade nihai ürün ihracatına ağırlık verilmesi gerektiğine değinen Özdebir, salgın sonrası açıklanan önlemlerin talebi canlı tuttuğunu, üretimin yani arz tarafının ihmal edildiğini bildirdi.

Zor günde ülke ekonomisini ayakta tutan sanayicilerin üretime devam edebilmesi için ihracat teşviklerinin hızla devreye girmesi gerektiğini belirten Nurettin Özdebir, “Destek mekanizması devreye girdiğinde hep aklımıza kredi geliyor. Kredi kullanarak üretim gücünü korumaya çalışan firmalar son dönemlerde işletme bilançolarında ciddi bozulma ile karşı karşıya kaldı” dedi.

Borcu artıran teşvikler yerine vergisel teşviklerle sanayicilerin üretime devam etmesinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Nurettin Özdebir, kırılgan yapının aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı olduğunu söyledi.

TBMM’ye sunulan torba teklifte yer alan matrah ve vergi artırımı için öngörülen oranların yüksek olduğunu belirten Özdebir, vergiye uyumlu mükelleflerin matrah artırımındaki indirim oranlarının ise en az yüzde 50 olmasını önerdi.

Matrah ve vergi artırımı yapan mükellefler nezdinde başlamış vergi incelemelerinin durdurulması gerektiğini de vurgulayan Özdebir, işletme aktiflerinin değerlendirilmesinde uygulanacak vergi oranının yüzde 1 olarak belirlenmesi yararlı olacağına vurgu yaptı.