ASO Başkanı Özdebir: Dengeli ekonomi için enflasyon önceliklendirilmeli

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) kasım ayı meclis toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve meclis üyelerinin katılımıyla ASO'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, küresel piyasalarda enflasyon kaygısının artmaya devam ettiğini ifade ederek, ABD'de 1990'dan bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon verisinin küresel piyasalarda belirsizliğin daha da artmasına neden olduğunu söyledi.

Son dönemdeki küresel gelişmeler ve parasal koşulların Türk lirası aleyhine işlediğini anlatan Özdebir şunları kaydetti: "Tedarik zincirindeki aksaklıkların devam etmesi, lojistik maiyetlerindeki artış, küresel enflasyon ve büyümeye ilişkin beklentiler, belirsizlik algısının hala devam ettiğini gösteriyor. Para politikalarının geleceğine dair belirsizlikler, yatırımcıların önünü görmesini zorlaştırırken, sürdürülebilir büyüme olgusundaki beklentileri de olumsuz yönde etkiliyor."

“Kurların bu denli yukarı yönlü hareketine anlam veremiyorum”

Son haftalarda Türk lirasında yaşanan değer kaybının en önemli nedeninin belirsizlik olduğunu söyleyen Özdebir, "Cari fazlanın verildiği, döviz talebinin azaldığı bir dönemde kurların bu denli yukarı yönlü hareketine anlam veremiyorum. Bu aylarda reel sektörün bir miktar dış borç ödemesi var ama bu kadar artışa neden olacak bir miktar olduğunu da zannetmiyorum. Ortaya çıkan bu spekülatif hareketlerin Merkez Bankası’nın proaktif bir politika tercihi oluşturamamasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin kalıcı olarak dengelenmesinde enflasyonun önceliklendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özdebir, yüksek enflasyonun dolarizasyon sürecinin ortaya çıkmasına neden olduğunu savundu.

Ekonomideki öncü göstergelerin Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyümesini yukarı çektiğini bildiren Özdebir, yıl genelinde yüzde 10'nun üzerinde bir büyüme rakamına ulaşılabileceğini söyledi. Özdebir, aralık ayı yaklaşırken ülkenin önemli gündem maddelerinden birisinin asgari ücret konusu olduğuna dikkati çekti.

Uzun zamandır bu ücreti tespit eden komisyonun yapısına itiraz ettiğine vurgu yapan Özdebir, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bu komisyonda yer almıyor. Yani Türkiye ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan ve asgari ücret konusunun doğrudan muhatabı olan KOBİ'ler maalesef komisyonda temsil edilmiyor. İşçi tarafında da farklı bir durum yok. Yani masada konunun gerçek sahipleri maalesef yok." ifadesini kullandı.

“Türkiye geç kalmadan Yeşil Mutabakat ile ilgili harekete geçmeli”

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ülkenin önemli bir gündem maddesi olduğuna vurgu yapan Özdebir, mutabakatla ilgili Türkiye'nin geç kalmadan harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Özdebir, "Son dönemde ivme kazanan ihracatta, sürdürülebilirliğin devamı açısından, bu mutabakata uyum sürecinin, çok kritik bir öneme sahip olduğu da unutulmamalıdır. Ülke olarak bizim de üzerimize düşeni yaparak, üretim sistemimizi karbon salınımını azaltıcı yöne dönüştürecek planlamaları yapmamız ve tüketim davranışlarını bu yönde değiştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.