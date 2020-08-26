ASO Başkanı Özdebir: Döviz borçluluğuna tedbir alınmalı

26 Ağustos 2020

ANKARA - DÜNYA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, mevcut ortamda reel sektörün uzun vadeli planlama yapmakta zorlandığını söyledi. Açık pozisyonun firmaların borç/özkaynak dengesini bozduğunu belirten Özdebir, “Kur rejiminden vazgeçmeden reel sektörün yabancı para borçluluğuna tedbir alınmalı”dedi.

Ağustos ayı ASO Meclis toplantısında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, risk algısının daha da yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğini belirterek, salgının azalmamasının Türkiye’yi de etkilediğini vurguladı. Talep azalmasının makroekonomik değişkenleri olumsuz etkileyerek büyümeyi zayıflattığını söyleyen Özdebir, reel sektörün mevcut ortamda uzun vadeli plan yapmakta zorlandığını anlattı.

“Reel sektör, mevcut ortamda, orta ve uzun vadeli bir plan yapmakta zorlanmaktadır” diyen Nurettin Özdebir, “Özellikle son aylarda kurlarda kısmi bir dengelenme yaşanırken, geçen hafta başında yeniden yukarı yönlü hareket başlamıştır. Kurdaki oynaklığın hala devam etmesi, yüksek enflasyon ve iç talepteki yetersizlik ve bunların ortaya çıkardığı belirsizlik ortamı, doğal olarak reel sektörün yatırım iştahını her geçen gün azaltmaktadır” diye konuştu.

Firmaların dövizdeki açık pozisyonu nedeniyle, kurlardaki artış finansman giderlerini artırarak, borç-özkaynak dengesinin bozulmasına neden olduğuna vurgu yapan Özdebir,

“Çözüm olarak, mevcut kur rejiminden vazgeçmeden enflasyon beklentilerinin çapalanması ve reel sektörün yabancı para borçluluğuna ilişkin tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir” dedi.

Özel sektörün döviz cinsinden borcunun yüksek düzeyi yanı sıra kamu ve Merkez Bankası’nın da bu nitelikteki borçlarının artış eğiliminde olduğunu ifade eden Özdebir, bunlara rağmen ekonomide canlanmanın başladığını bildirdi.

Normalleşmenin etkilerinin sanayi üretiminde görüldüğünü ama burada sürdürülebilirliğin önemli olduğunu ifade eden Nurettin Özdebir,

“Sermaye malı ve ara malı imalatındaki ivmelenme, gelecek döneme ilişkin umutlarımızı arttırıyor. Bu süreçte görüyoruz ki en hızlı toparlanma sanayi sektöründe gerçekleşiyor” dedi.

“Olumsuz gelişmeler fırsat da getirdi”

Yaşanan olumsuz gelişmelerin beraberinde bazı fırsatlar da getirdiğinin altını çizen Özdebir,

“Pandemi sürecini iyi bir şekilde yönetmemiz Türkiye algısını olumlu yönde etkilemiştir. Bu algıyla önümüzdeki dönemde yurtdışından firmalarımıza siparişlerde bir artış olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacağını belirten Özdebir, bunun yeni kontratlarda maliyetin aşağı çekilmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Teşvik sistemindeki değişikliklere de değinen Özdebir, ilçe bazında teşvik uygulamasına geçilmesinin, üretimin devamlılığı ve bölgesel istihdam açısından önemli fırsatlar yaratacağını ifade etti.