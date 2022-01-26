ASO Başkanı Özdebir: Enflasyonla mücadelede inandırıcılığı yüksek program devreye girmeli

ANKARA(DÜNYA) - Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ocak ayı Meclis toplantısında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, enflasyonla mücadelede inandırıcılığı yüksek programın acilen devreye girmesi gerektiğini söyledi. Toplantıya konuk olarak katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye AB ilişkileri hakkında konuşma yaptı.

Pandeminin etkileri ortadan kalkmadan enflasyonun sorun olmaya devam edeceğini belirten Nurettin Özdebir, bunu yapısal sorun haline geldiğini söyledi. Enflasyonun sadece para politikaları tercihinin sonucu olmadığını ifade eden Özdebir, “Yüksek oranda ithal edilen bir enflasyon ile karşı karşıyayız” dedi. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin 2022 yılının da enflasyon açısından iyi bir yol olmayacağını gösterdiğini anlatan Özdebir, enflasyonla mücadelede inandırıcılığı yüksek ivedi bir programın devreye girmesi gerektiğini bildirdi.

Enflasyon kontrol altına alınmadan atılan adımların faizde kalıcı düşüşe neden olamadığının altını çizen Nurettin Özdebir, rasyonel politikalarla TL’nin olması gereken değerde dengelenmesinin sağlanabileceğini söyledi.

Elektrik ve doğalgaz kesintisi öncesi ilgili bakanlarla yapılan toplantıya katıldığını kaydeden Özdebir, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için doğalgaz, güneş ve rüzgar kaynaklarının yeterli olmadığını söyledi. Burada ideal olanın sıkıntının tüm kesimler tarafından eşit paylaşılması olduğunu dile getiren Özdebir, “Bana göre Nükleer enerjiden başka çaremiz yok. ASO olarak bir süredir üzerinde çalıştığımız toryum yakıtlı 4. nesil nükleer reaktör geliştirme çalışmalarımızın devletimizin de desteğiyle hızlandırılması büyük önem taşıyor. Yeni nesil reaktörler özellikle ülkemizin de içinde yer aldığı Toryum zengini ülkeler için önemli avantajlar içermektedir” diye konuştu.

Özdebir, bu konuda devlet desteği ile yeni nesil reaktörde dünyanın öncü ülkelerinden birisi olunabileceğini belirtti.

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifinin netleşmemiş olması sebebiyle Gümrük Birliği’nin öngörülenden uzun süre yürürlükte kaldığının altını çizen Özdebir, taşımacılıktaki kotaların sistemik sorun haline geldiğini anlattı. Özdebir, Gümrük Birliği güncellenmesi yanı sıra Türkiye’nin çıkarları bakımından ortak karar alma prosedürlerinin hayata geçirilmesinin de önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin yeşil dönüşümünün, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından önem taşıdığını dile getiren Özdebir, “Ülkemizin Avrupa Birliği ile Yeşil Mutabakat sürecine güçlü bir biçimde dâhil olması, Türkiye reel sektöründe yeşil dönüşüm adımlarını hızlandırmıştır” dedi. Buradaki uyumun AB ve üçüncü ülkelere olan ihracatta rekabetçiliğin korunması açısından önem taşıdığını vurgulayan Özdebir, AB tarafından atılacak adımların Türkiye’ye yönelik ticarette teknik engele dönüşmemesini istedi.

Büyükelçi Landrut: GB’nin güncellenmesi iki taraf için de önemli

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut , gelecek 10 yılın dünya ve çocukların geleceğini belirlemek için hayati önemde olacağını söyledi.

AB’nin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefini öngören yasanın bağlayıcılığından bahseden Landrut, Türkiye ile AB’nin önemli ekonomik ortak olduklarını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki taraf açısından da önemli potansiyeli barındırdığını anlattı. Türkiye ve AB’nin iklim politikalarında da bir araya gelmesinin gereklilik olduğunun altını çizen Landrut, Türk iş dünyasını, AB'nin Yeşil Mutabakatı'na katılmaya çağırdı.