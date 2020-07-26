ASO Başkanı Özdebir: Kaydi para çıkarılsın

26 Temmuz 2020

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar bu hafta Patronlar Anlatıyor programında Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’i konuk etti.

Dış politikada yaşanan sorunların ekonomiyi de etkilediğini, bu nedenle 2019 yılını sıkıntılı geçirdiklerini kaydeden Ankara Sanayi Odası Başkanı, Nurettin Özdebir, “Böylesi parlak olmayan bir tablo ile 2020’ye girdik ve ardından da pandemiye yakalandık” dedi. Her şeye karşın pandemi döneminde atılan doğru adımlar sayesinde olumlu gelişmelerin başladığını ve iyileşmelerin görüldüğünü belirten Özdemir, “umudumuz arttı” diye konuştu.

İmalat sanayi açısından 2019 yılında vasat bir görüntü olduğunu, bu sıkıntıların ardından pandemi sürecine girildiğini anlatan Özdebir, şunları söyledi: “Ancak son dönemde önemli bir iyileşme başladı, pandemi günlerinde çalışmaya devam ettik. Bu dönemde savunma sanayi ve medikal sektör ara vermeden çalıştı.”

Finansman sorunun çözümü için kaydi para çıkarılsın

İhracatta gümrük kapılarının kapanmasından dolayı sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan Özdebir, birçok sektörün özellikle pandeminin ilk aylarında sıkıntı yaşandığını, ancak kısa çalışma desteği, vergi ödemelerinin ötelenmesi gibi uygulamaların sektörleri bir ölçüde rahatlattığını belirtti.

Özdebir, şöyle konuştu: “Bu dönemde işletmelerimiz kısa çalışma desteklerinden yararlandılar. Hala da yararlananlar var. Ancak bazı sanayicilerimiz istihdamlarını artırmaya başladı. Piyasadaki en büyük sıkıntı, işletmelerimizin borcu ve finansmana kolay oluşamaması. Bir mahsuplaşmaya ihtiyacımız var. Bunu, ikame bir para gerçekleştirebiliriz. Bu mahsuplaşmayı uygulayan ülkeler var. Kaydi para, düşük maliyetle işletmelerimizin borç yükünü hafifletilebilir. ASO olarak bu yönde bir çalışmamız var. İlgili makamlara sunumunu yapacağız.”

“Vergi barışı bekliyoruz”

Pandemi sürecinin finansman sorunu yaşayan firmaları daha fazla zorladığını belirten Özdebir, “Vergi barışı bekliyoruz, böyle bir çalışma olduğuna ilişkin söylendiler geliyor. Özellikle küçük işletmelerimizin bu yönde ciddi beklentisi var. Vergi borçlarında yapılandırmaya ihtiyaç var. Bazı sektörler pandemi sürecinden çok etkilendi. Bir ara çözüme, bir iyileştirmeye ihtiyaç var” diye konuştu.

Bir süre önce açıklanan İstanbul Sanayi Odası’nın “İSO 500” raporunu da değerlendiren Özdebir, “En büyük 500 firma arasına Ankara’dan listeye girenlerin sayısının 5 eksildiğini görüyoruz. Ancak Ankara’dan ihracat artışı olduğunu, üretimden satışların arttığını da bu rapor ortaya koyuyor” dedi.

En büyük sorun borçlar

İSO 500 raporu ile ilgili soruları yanıtlayan Özdebir, şu görüşleri dile getirdi:

“Rapor, Ankara sanayisinin yüksek teknolojide önde olduğunu gösteriyor. Ankara’dan ihracatın artmasında, savunma sanayisinin büyük payı var.”

“2004 yılında özvarlıkların yüzde 80’i kadar borç varken, bugün bu oran 2,2 kata çıkmış durumda. Bu veri, teknik olarak iflas anlamına geliyor.”

“2019 yılında özel sektör 10 milyar borç ödedi. Bunu ne pahasına yaptı? Kapasite artırılamadı. Özvarlıkları bundan etkilendi. Ama umutlu olmak gerek.”

“Pandemi döneminde Türkiye algısı olumlu yönde değişti. Çin’den tedarik önemli ölçüde aksadı. Tedarikte güvenliğin önemi anlaşıldı. Bu gelişmeler Türkiye’nin önemini artıracaktır.”

“Dijitalleşme, sanayi 4.0 diyeceğimiz değişim önemli. İlgili altyapı kurulmalı. Bu süreçte işletmelerin siber saldırılara karşı güvenliklerini sağlamalıyız.”

Nurettin Özdebir kimdir?

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir 1953 yılında Yozgat’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Özdebir, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden 1974 yılında mezun oldu. Özdebir; 1964 yılından beri Ankara Sanayi Odası üyesi olan ve babası Ekrem Özdebir tarafından kurulan Nuriş Elektrik ve Kaynak makinaları San.Tic. AŞ’de 1974 yılında çalışma yaşamına başladı. Özdebir, halen Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 1992 yılında Elektrik Sanayi Meslek Komitesi’nden Meclis üyeliği görevine seçilen Özdebir, 2005 yılında ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Özdebir, 26 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nın 9. Başkanı oldu. Nurettin Özdebir, Ankara Sanayi Odası’nın 29 Ocak 2009 tarihinde yapılan 14. Dönem, 10 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 15. dönem ve 10 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 16. Dönem seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Özdebir, 2009-2013 yılları arasında 4 yıl süreyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Konseyi Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Özdebir, ayrıca 2011-2013 yılları arasında 2 yıl süre ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Nurettin Özdebir, İngilizce ve Almanca biliyor.