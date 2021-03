ASO Başkanı Özdebir: Merkez Bankası’ndaki ani değişim piyasada güven erozyonu yarattı

Takip Et

ANKARA (DÜNYA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) şubat ayı meclis toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Açılış konuşmasında, yüksek kurun, özel sektör ve kamunun dış borç çevrimini zorlaştırdığını belirten Başkan Nurettin Özdebir, kurdaki oynaklığın da öngörülebilirliği azalttığını söyledi. Buna bağlı olarak enflasyon ve faiz artışının ise yatırım imkanlarını azalttığına dikkat çeken Özdebir, bazı tüccarların ham maddeyi piyasaya vermek yerine ihraç ederek tedarik zincirini bozduğunu kaydetti.

Kurun makul seviyeye gerileyeceği düşüncesiyle son faiz artırımını ilaç gibi gördüklerini hatırlatan Özdebir, buna karşılık Merkez Bankası’ndaki ani görev değişiminin piyasada güven erozyonuna neden olduğunu belirtti.

Kurun kısa sürede hızla yükselmesiyle sıkılaştırma politikaları amacının realize edilemediğine vurgu yapan Özdebir, “Ekonomi aynı anda hem yüksek faizin, hem de yüksek kurun kıskacında kalmıştır.” dedi.

“Enflasyonu para politikası ile kontrol etme stratejisi dinamizmi bozuyor”

Özdebir, sadece para politikası üzerinden uygulanacak enflasyon ve kurları kontrol etme stratejilerinin, ekonominin dinamizminin daha da bozulmasına neden olacağını bildirdi.

En önemli ekonomik reformun ‘sürdürülebilirlik’ olduğuna işaret eden Nurettin Özdebir, ASO’nun daha önce gündeme getirdiği önerilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan pakette yer almasından mutlu olduklarını ifade etti.

Özdebir, pakette yer alan şeffaflık ve güven vurgularının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ihracatçıların sorunlarının çözümü için bazı önerilerde bulunan Nurettin Özdebir, ihraç ürünlerine gümrüklendikleri şehirden, ihracat limanına kadar olan mesafede gümrüksüz yakıt desteği sağlanmasını istedi.

Özdebir, ASO 1’nci OSB’deki demiryolu lojistik merkezinin 3 yıldır bölgedeki sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle kullanılamadığını dile getirdi.

Başkan Özdebir, Türkiye gibi dış finansman gereksinimlerinin yüksekliği nedeniyle kırılganlığı yüksek olan ülkelerde, ülke riskinin azaltılabilmesi ve yatırım ikliminin elverişli kılınabilmesinin, öncelikle güven tesisini gerektirdiğini belirtti. Özdebir, bunun da makroekonomik politikaların öngörülebilirliğini artırmakla mümkün olabileceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, Orta Koridorun en önemli bileşeni olacak

ASO Meclis Toplantısının konuğu olan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin Avrupa ile Çin arasındaki ticarette ‘Orta Koridor’ rotasıyla payını artırabileceğini söyledi. Avrupa-Çin arasındaki yıllık ticaret hacminin 710 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yolu olan Orta Koridor'un da en önemli bileşeni olacak.” diye konuştu.

Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı’nda sıkışan The Ever Given adlı geminin dünya ticaretini olumsuz etkilediğini belirterek, bunun da Orta Koridorun önemini bir kez daha ortaya çıkardığını aktardı.

Türkiye'nin pandemi koşullarında bile dünyanın hayretle izlediği, üretkenlik-büyüme sağladığını söyleyen Karaismailoğlu, tekstil ve gıda kadar, teknoloji ve yazılımda da ihracat yapan bir Türkiye markası için çalışacaklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşme sektörlerine 1 trilyon liranın üzerinde yatırım yapıldığı bilgisini verdi.

Milli Elektrikli Tren Seti, Elektrikli Anahat Lokomotifi, Hibrit Lokomotif, Dual Lokomotif ve özgün motor projelerinin başarıyla sürdürüldüğünü söyleyen Karaismailoğlu, “Milli Banliyö Tren Seti Projesi başladı. 2021 yılında tasarımı tamamlanarak prototip imalatına başlayacağız. Milli Elektrikli Tren seti projemizde yerlilik oranı yüzde 60'a ulaşmıştır. Yerlilik oranı seri üretimde yüzde 80'e çıkacak.” ifadelerini kullandı.