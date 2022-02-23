ASO Başkanı Özdebir: Reel sektör döviz ve faiz şoklarına karşı daha kırılgan

ANKARA (DÜNYA) - Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, reel sektörün döviz ve faiz şoklarına karşı pandemi öncesine göre daha kırılgan olduğunu söyledi. Özdebir, düşük faizle fonlanan bankaların reel sektöre yüksek faizle kredi kullandırdığını belirtirken, faiz istismarına BDDK ve ilgili kurumların yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

ASO Şubat ayı Meclis Toplantısı, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Nurettin Özdebir, Rusya-Ukrayna gerilimi yanı sıra Merkez Bankalarının kalıcı enflasyon çözümüne odaklandıkları politika tercihlerinin belirsizlikleri artırdığını belirtti ve bunun da beklentileri olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Kur Korumalı Mevduat sisteminin oynaklığı azalttığını ifade eden Özdebir, son dönemdeki politika tercihleriyle reel sektörün likiditeye ulaşma imkanlarının azaldığını söyledi.

“Politika tercihleri finansallaşma riskini ortaya çıkarabilir”

Ekonomide kârın üretim ve ticaret yerine daha çok finansal faaliyetlerden elde edilmesi durumunu ‘finansallaşma’ olarak tanımlayan Özdebir, Türkiye’deki politika tercihlerinin bu riski ortaya çıkarabileceğini bildirdi. Özdebir, çok geç kalmadan üretimin yönünün sanayileşme, üretim ve yaratıcılığa döndürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Negatif reel politika faiz oranlarının, ulusal paraya güveni aşındırarak dolarizasyonu artırdığının altını çizen Nurettin Özdebir, baskıyı azaltmak için yapılan döviz satışlarının rezerv kaybına yol açtığını, bunun finansal olmayan şirket bilançoları üzerinde de olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi.

Enflasyonun belirsizliği artıran ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü aşındıran etkileriyle reel sektörün zorlukların artırdığını dile getiren Özdebir, reel sektörün döviz/faiz şoklarına karşı pandemi öncesine göre daha kırılgan olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 14’te tutmasının faizin yukarı gitmesine engel olamadığını söyleyen Nurettin Özdebir, “Enflasyonu kontrol altına almadan attığımız adımların faizlerde kalıcı bir düşüşe neden olmadığını maalesef görüyoruz” dedi.

Özdebir, TOBB’un düzenlediği Merkez Bankası istişare toplantısında, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, “Bankaları yüzde faizle fonluyoruz, bankalar yüzde 25-30 ile piyasaya veriyor, düşük faiz için bankalara baskı yapın” şeklinde ifade kullandığını hatırlattı.

Bu şekilde baskı yapılması ya da sonuç alınmasının mümkün olmadığına değinen Özdebir, başta BDDK olmak üzere ilgili kurumların durumu istismar edenlere yaptırım uygulaması gerektiğini vurguladı.

Kredi Garanti Fonu(KGF) destek paketinden bahseden Özdebir, 2017 yılında 250 milyar liralık kredi paketinin çok az kısmının üretime gittiğini bildirdi.

“TÜİK enflasyonuyla halk enflasyonu arasında fark var”

TÜİK enflasyonuyla halk enflasyonu arasında fark olduğunu söyleyen Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KDV indiriminin dar gelirli insanlar üzerindeki enflasyon yükünü kısmen de olsa azaltacak önemli bir adım olduğunu anlattı.

Enflasyonla mücadelede ivedi bir programın devreye girmesi gerektiğini ifade eden Özdebir, orta vadeli ve inandırıcılığı yüksek programın beklentileri aşağı çekeceğini söyledi. Özdebir, sanayi üretimindeki artışın 2021’de yüzde 11’lik büyümeye işaret ettiğini vurguladı.

Özdebir, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin kaosa yol açmadan itidalli yaklaşımla çözüme kavuşmasını dilediğini aktardı.

Öte yandan Kredi Garanti Fonu(KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de KGF’nin yeni destek paketi hakkında bilgi verdi ve Meclis Üyelerinin sorularını cevaplandırdı.