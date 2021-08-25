ASO Başkanı Özdebir: Türkiye ‘yoksullaştıran’ büyüme yaşıyor

ANKARA(DÜNYA) - Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 10 yıldır büyüme yaşandığı halde ihracat fiyatı düştüğü için Türkiye’nin yoksullaştıran büyüme yaşadığını söyledi.

Ağustos ayı Meclis Toplantısına konuşan Başkan Nurettin Özdebir, son yaşanan felaketlerin Türkiye’nin iklim değişikliğine hazırlıksız olduğunu gösterdiğini söyledi. İklim değişikliğiyle ilgili BM raporunun, bu alanda kaybedilecek bir saniyenin bile olmadığını gösterdiğini kaydeden Özdebir, AB “Yeşil Mutabakatına” uygun bir büyüme stratejisi ortaya koymanın, aynı zamanda yaşam kalitesini de artıracağını bildirdi.

Özdebir, ABD ekonomisinde varlık alımlarının azaltılmasının sadece, para birimlerinin değer kaybına yol açmayacağını, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin büyüme dinamiklerinde ivme kaybına neden olacağını anlattı.

FED tarafındaki gelişmelerin, faiz indirimi noktasında Merkez Bankası’nın manevra alanını kısıtladığını dile getiren Nurettin Özdebir, birikmiş KDV alacaklarının geç ödenmesinin de finansman yükünü artırdığını anlattı. Bir yandan Yİ-ÜFE’nin yüzde 45 olduğu dönemde devletten alacağı bulunan firmaların, yüzde 20’yi aşan faizle bankadan kredi kullandığına dikkat çeken Özdebir, “Sanayicinin parası yüzde 45 negatif faizle devletin elinde eriyor” dedi.

Arz kısıtlılığının önümüzdeki dönemde enflasyonda risk oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Özdebir, “Temmuz ayında enerji ve gıda itişli fiyat artışları enflasyon eğilimlerini bozmaya devam ediyor” diye konuştu.

Baz etkisinin ortadan kalkmasına rağmen sanayi üretimindeki ivmelenmenin önemli olduğunu belirten Nurettin Özdebir, buna karşılık PMI verilerinin üretimin Ağustos’ta ivme kaybına işaret ettiğini bildirdi.

Ekonomide son dönemde sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme performansı ortaya koyulduğuna değinen Nurettin Özdebir, “Özellikle de yüksek oranda dışa bağımlı olduğumuz ara ve sermaye malı üretimine ilişkin destek sistemin mutlaka etkinleştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’de son 10 yılın ortalama büyüme hızının pozitif olduğu, ihracatın arttığı dönemde birim fiyatlarının düştüğünü dile getiren Özdebir, bunun Türkiye’nin yoksullaştıran büyüme olgusu yaşadığını ortaya koyduğunu aktardı.

Özdebir, “Daha açık bir anlatımla yoksullaştıran büyüme; bir ülkenin daha fazla üretip daha yüksek hacimde ihracat gerçekleştirdiği, ancak dış ticaret hadleri bozulduğu için ihraç ürün fiyatlarının azaldığı bir durumu ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.

Özdebir, dış ticaretin refah kaybına yol açmaması için, yüksek katma değerli ihracatta artış yanı sıra, ithal edilen ara mal ve yatırım mallarının da yurt içinde üretilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi arasındaki Türk firması sayısının 44’ten 40’a düştüğünü ifade eden Nurettin Özdebir, bu firmaların 22’sinin Ankaralı olduğu bilgisini verdi.