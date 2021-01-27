ASO Başkanı Özdebir: Yüksek döviz borçluluğu, kur ve faiz risk algısını artırıyor

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Ocak Meclis Toplantısında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, kötü günler büyük ölçüde geride kalsa da toparlanma sürecinin sağlıklı devamı için kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Ekonominin yeni yıla 2020’den devreden risklerle girdiğinin altını çizen Özdebir, “Döviz cinsinden yüksek borçluluk düzeyi, yüksek kur, yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalı, döviz rezervlerimizin de eskiye oranla daha düşük seviyede olması, ekonomide risk algılarını artırmaktadır.” diye konuştu.

Özdebir, başta hukuk ve ekonomi alanında olmak üzere birçok alanda planlanan reform çalışmalarıyla bu tablonun pozitife döneceği kanısında olduğunu bildirdi. Enflasyon eğiliminde bozulmanın devam ettiğini ve kura dayalı temel mal enflasyonunun arttığını söyleyen Özdebir, gıda enflasyonundaki baskının enflasyonu yukarı yönlü zorlayacağının altını çizdi.

Yüksek enflasyon ortamında da sürdürülebilir büyümenin zorlaştığına dikkat çeken Nurettin Özdebir, “Özellikle iç talebi canlandırmaya yönelik politika tercihleri karşısında arz tarafında yeterli artış gerçekleşmez ise enflasyonist baskı artmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı. Özdebir, tüketimden ziyade üretimi destekleyecek kredi kanallarının açık kalmasının üretimin devamı açısından önemine vurgu yaptı.

Kalkınmasız büyüme

Bir ülkede yaşanan büyümenin istihdam yaratmamasının, ‘istihdamsız büyüme’ olarak tanımlandığını söyleyen Özdebir, bu toplumlarda sosyal sınıflar ve bölgeler arasındaki dağılımın da bozulduğunu kaydetti ve “Bir başka deyişle kalkınmasız büyüme sözkonusu olmaktadır.” diye konuştu.

Bu durumun insan kaynağı planlamasının önemini ortaya koyduğuna değinen Özdebir, “Biz maalesef hala sanayide nitelikli eleman sorununu çözemedik. Bir yanda işsizlik, diğer yanda sanayici çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyor.” dedi.

“Akkuyu’da yerli alım için ihale aşaması yaklaştı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Akkuyu Nükleer Santramli’ni ziyaret ettiklerini belirten Nurettin Özdebir, Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK)üye sayısının 65’e ulaştığı bilgisini verdi. Bazı firmaların ürün tedarik etmeye başladığını söyleyen Özdebir, bu yıl alımı yapılacak yerli ürünlerle ilgili geniş bir çalışma yapıldığını ve kısa süre içinde ihale aşamasına gelineceğini dile getirdi.