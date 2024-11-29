ASO Başkanı: Sanayi sektöründeki daralma önümüzdeki zorlu sürece işaret ediyor

TÜİK'in açıkladığı 2024 üçüncü çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili açıklamada bulunan ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayi sektöründe üst üste iki çeyrekte de daralma yaşanmasının, ekonominin istihdam ve katma değer oluşturabilmesi açısından büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Yüzde 2,1 ile büyümenin beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken Ardıç, dezenflasyon sürecinin sektörler arasında büyüme farklılaşmasına neden olduğunu ve sanayi sektörü üzerinde baskının artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Büyümeyi zayıflatacak gelişmeler söz konusu

Dezenflasyon sürecinin üretimi aşındırdığına ve mevcut öncü göstergelerin dördüncü çeyrekteki üretim daralmasının biraz daha hızlanacağına işaret eden Ardıç, inşaat yatırımları hızlanırken, enflasyonla mücadelede sıkılaştırıcı politikaların en önemli etkisinin makine ve teçhizat yatırımlarında görüldüğünü açıkladı ve ekledi: "2019’dan bu yana ilk kez iki çeyrek üst üste daralmaya işaret eden makine ve teçhizat yatırımları, üçüncü çeyrekte yüzde 8,6 azaldı. Bu düşüş, önümüzdeki dönemde büyümeyi zayıflatacak bir gelişmedir.”

Bu yavaşlama dezenflasyonist sürece ne kadar destek verecek?

Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının etkisinin son çeyrekte daha da belirginleşmesinden ötürü, iç talepteki zayıflama ve üretimdeki azalış ile büyüme rakamlarının daha da aşağıya inebileceğine dikkat çeken Ardıç, bu yavaşlamanın dezenflasyonist sürece ne kadar destek verip vermeyeceğinin büyük önem taşıdığını vurguladı ve "Diğer önemli husus ise bu sürece maliye politikasının somut desteği ve harcama azaltıcı tasarruf politikalarının daha da belirginleşmesidir. Aksi halde fiyatlama davranışları dezenflasyonist süreci sekteye uğratacaktır” ifadelerini kullandı.

Sanayicilerimizin acil beklentisi: Uygun faizli ticari kredi

Üretim, istihdam ve ihracatın daralmaması için reel sektörün finansman açısından mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, “KOBİ’lerimiz başta olmak üzere sanayicilerimizin acil beklentisi, uygun faizli ticari kredi mekanizmalarının devreye alınmasıdır. Özellikle üretim ve ihracat odaklı sektörlere yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı için düşük faizli bir kredilendirme politikası, sıkılaştırıcı politikanın büyüme üzerindeki olumsuz geçişini yumuşatabilecektir” açıklamasında bulundu.