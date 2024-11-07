ASO Başkanı Seyit Ardıç: Beşeri sermayenin çağın gereklerine uygun donatılması gerek

ASO Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayii Meslek Komitesi, İstanbul Sanayi Odası Basım Yayın Sanayii Meslek Komitesi ve Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV) iş birliğiyle'Anadolu Matbaaları Eğitimi' düzenlendi.

Programın açılış konuşmasında söz alan ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Dünyadaki değişimlere hızlı adapte olabilmek için kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olan beşeri sermayenin çağın gereklerine uygun bir anlayışla donatılması gerekiyor. İşgücü piyasasının talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve rekabet avantajı oluşturabilmek açısından mesleki bilginin önemi her geçen gün artıyor. Mesleki ve teknik eğitim kapsamında bilgi, beceri ve yetkinlikle donanmış insan kaynağının ekonomik kalkınmanın temel itici gücü olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor” dedi.

En önemli sorunlar: Nitelikli işgücü eksikliği ve enflasyon

Geçen ay İstanbul’da düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu Avrupa ve Asya Zirvesi’nde 'Küresel Ekonomik Görünüm Anketi' yayımlandığına dikkati çeken Ardıç, bu raporda küresel iş dünyası ve işletmeler için en önemli sorunun nitelikli işgücü eksikliği ile enflasyonun en önemli sorunlar olarak öne çıktığını belirtti.

Türkiye olarak insan kaynağını etkin kullanıp rekabet gücünü artırabilmek için eğitim kalitesinin mutlaka yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Ardıç, mesleki eğitimin hem ekonominin ihtiyaçları hem de küresel rekabet ve teknolojideki değişimlerin dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurguladı.