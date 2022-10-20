ASO, CPIA ile nükleer alanında iş birliğini genişletiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu'nun ardından Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Çek Enerji Sanayii Birliği (CPIA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki inşaat projelerine katılımda iş birliği yapılacak. Türkiye'deki 4'üncü nesil nükleer güç santrali geliştirme ve tasarım çalışmalarına yönelik AR-GE faaliyetleri de iş birliği kapsamında olacak. ASO ve CPIA üyeleri tarafından üretim, nakliye ve ham maddelerin satın alımlarında tarafların birbirlerini desteklemesine yönelik iş birliği olanakları oluşturulacak.

"Bu iş birlikleri sanayicimize çok önemli birikimler sağlıyor"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin nükleer alandaki etkinliğinin her geçen gün arttığını ifade etti.

ASO olarak bu alanda öncülük yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Özdebir, şunları kaydetti: “NÜKSAK nükleer enerji kümemizle bu alanda önemli mesafeler kat ettik. Birçok firmamız tedarikçi oldu. En önemlisi de firmalarımız bu alanda üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını gördüler. Şimdi bu birikimlerimizi 4'üncü nesil kendi nükleer reaktörümüzü yapma konusunda kullanacağız. Çok önemli adımlar attık. Kısa süre sonra bunun sonuçlarını göreceğimize inanıyorum. Bu tip iş birliklerini birçok ülkeyle yapıyoruz ve bu yerli sanayicimize çok önemli birikimler sağlıyor. Başka ülke deneyimlerinden her zaman yararlanmayı istiyoruz.”