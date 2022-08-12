ASO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hizmete açıldı

ANKARA(DÜNYA) - Ankaralı sanayicilerin ihracatını artırılması için, bilgi ve istihbarat eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Ankara Sanayi Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu.

Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ASO bünyesinde kurulan istihbarat merkezi, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik ve sanayicilerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

ASO Dış Ticaret İstihbarat Merkezinde, firmaların dış ticaret faaliyetlerini artırmak ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmalarına yardımcı olmak için raporlar hazırlanması öngörülüyor.

Açılış töreninde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara’nın aylık 1 milyar doların üzerinde ileri teknoloji ürün ihracatıyla önemli bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5’inci ili olan Ankara’nın potansiyelinin daha yukarıda olduğunun altını çizen Özdebir, “Kurduğumuz bu merkez hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir katkı sağlayacak. Tüm sanayicilerimizi sembolik ücretlerle hizmet verecek bu merkezden faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik ise burada görev yapacak uzmanların nitelikli bir eğitim programından geçtiğini kaydederek, bu kodların Ankara ihracatına önemli katkı sağlayacağını anlattı.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nden hizmet alabilmek için başvurular Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Dış Ticaret İstihbarat Merkezleri internet portalı (ankaradisticaret.org) üzerinden yapılacak ve ajans raporların hazırlanmasında teknik destek sağlayacak. Merkezde; isteyen firmalara Hedef Pazar İstihbaratı, Hedef Müşteri İstihbaratı, Hedef Ürün İstihbaratı, Tedarikçi İstihbaratı, Teknik İstihbarat ve İhale İstihbaratı konularında rapor hazırlanacak.