ASO, ‘Dış Ticarette Yeni Ufuklar’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Ankara Sanayi Odası, yarın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. DÜNYA Gazetesi iş birliği ile düzenlenecek olan, ilki geçtiğimiz ay İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleşen ‘Dış Ticarette Yeni Ufuklar’ başlığını taşıyan etkinlikte, küresel arenada değişen ticaret rotaları ve uygulamaları masaya yatırılacak. Sertrans Logistics’in de katkı sunduğu etkinlik, Ankara Sanayi Odası (ASO) genel merkezinde 21 Temmuz Perşembe Günü saat 10.15’te ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi’ konulu sunumunu yapacak.

Etkinlikte ayrıca İhracatta Fark Yaratmak’ temasıyla panel düzenlenecek. DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, TURBOARD CEO’su Yasemin Şahin ile birlikte Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmacı olarak katılacak.