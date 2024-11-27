ASO 'Finansmana Erişim-Halka Arz Yolculuğu' paneline ev sahipliği yaptı

'Finansmana Erişim-Halka Arz Yolculuğu' panelinin açılış konuşmasını yapan ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçere etkinlikte İntegral Yatırım Kurumsal Finansman Direktörü Erdem Köşker, Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cem Taşkaldıran ile Ekonomist Serdar Pazı da panelist olarak eşlik etti.

Konuşmasında Dr. Ahmet Dinçer, “2023 yılında, 54 şirket halka arz yoluyla 79,3 milyar TL kaynak elde etti. Ancak, bu büyüklük bankacılık kredi stokunun sadece binde 9’u. Önümüzdeki dönemde bu oranların artması temel beklentimiz. Kamuyu Aydınlatma Platformu verilerine göre; BİST’e kayıtlı 678 firma bulunuyor. Bu firmalardan 426’sı İstanbul, 75’i ise Ankara merkezli. Türkiye genelinde 239 firma imalat sektöründe faaliyet gösterirken, Ankara’nın öncü olduğu sektörler arasında savunma sanayii, kimya-ilaç sektörü, metal eşya-makine-elektrikli cihazlar, ulaşım araçları ve teknoloji sektörü bulunuyor. Bu verilere göre; Ankara’da yerleşik firmalarımız için bu mecrada büyük bir potansiyel olduğu aşikar” ifadelerini kullandı.

Köşker: Halka arz süreci profesyonel ekiplerce yürütülmeli

2025’te faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte enflasyonda da düşüş beklendiğini dile getiren Erdem Köşker; “Ankara’da halka arz olan firma sayısı 75. Bu sayının gelecek yıllarda 100’ü geçmesini bekliyoruz. Burada, İntegral Yatırım olarak ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Şirketlerimizin de bu noktada adımlarını çok dikkatli atması gerekiyor. Halka arz sürecindeki şirketlerin hukuki danışman ve bağımsız denetçinin dahil olduğu profesyonel bir ekip kurarak hareket etmesi çok önemli. Halka arzın hazırlık sürecinin iyi planlanması ve doğru yönetilmesi durumunda süreç 5-6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Pazı: Faizlerdeki düşüş şirketlerin maliyetlerine de yansıyacak

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun aralık ayında faiz indiriminin gelebileceğine yönelik ilk sinyalleri verdiğini kaydeden Serdar Pazı; “Aralık ayında birkaç puanlık faiz indiriminin, 2025 yılında devam edecek bir faiz indirme kampanyasının ilk sinyali olacağını düşünüyorum. Faizlerdeki düşüş, şirketlerin maliyetlerine de yansıyacaktır. Yani, paranın maliyetinin nispeten ucuzlayacağı bir döneme gidiyoruz. Diğer taraftan, yabancı yatırımcının borsaya olan bakışının da daha olumlu hale döneceğini düşünüyorum” dedi.

Fatinoğlu: Borsaya girmek kurumsallık açısından avantaj sağlıyor

Borsaya girmenin sadece fon sağlamak için değil, aynı zamanda kurumsallığı oturtmak için de gerekli olduğunu belirten Ali Fatinoğlu, sözlerini “Şu anda yatırım yapmak isterseniz ve bu yatırımı kredi ile yapmayı planlıyorsanız faizler nedeniyle çok cazip olmuyor. Ancak, halka arzla birlikte yatırımlarınızı faiz ödemeden, ortak alarak yapma yoluna gidebiliyorsunuz. Mevcut ekonomik şartlar düşünüldüğünde gelecek yılda da faizlerin yüzde 30’lar civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, 2025’in sonuna kadar borsaya girmek isteyen her firmanın hazırlık yapmasında büyük fayda var” şeklinde sürdürdü.