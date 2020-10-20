ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı

20 Ekim 2020

ANKARA (DÜNYA)

Ankara Sanayi Odası(ASO) Türk Standartları Enstitüsü’nün(TSE) COVID-19 ile ilgili denetimlerini geçerek, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı.

Düzenlenen törende konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bilimsel temellere dayanarak aldıkları COVID-19 önlemlerinin TSE denetiminden başarıyla geçtiğini söyledi. ASO olarak çalışanlarına ve hizmet verdikleri insanlara karşı sorumlulukları olduğunu belirten Özdebir, “Aldığımız önlemlerin bir disiplin içinde yapıldığını belgeleyen bu belgenin başka kurumlara da örnek olması ve toplum sağlığına katkıda bulunması en büyük temennimiz” dedi.

Nurettin Özdebir, sanayicilerin TSE ile işbirliği yapmak zorunda olduğunu ve TSE’nin kıymetini bilerek bu kuruluşa sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin , hazırladıkları kılavuz ve standartların sektörlerin güvenli hizmet vermesine rehberlik ettiğini kaydederek, sanayi kuruluşlarına yönelik de güvenli üretim belgelendirme programını başlattıkları bilgisini verdi. Bugüne kadar 933 kuruluşun güvenli üretim belgesi aldığını bildiren Şahin, sanayi sektöründe başarılı sonuçlar alınmasının ardından hizmet sektörünün bu yönde standart oluşturulması talebinde bulunduğunu aktardı. Şahin bu kapsamda da 187 işletmeye Güvenli Hizmet Belgesi düzenlendiğini dile getirdi.

ASO'da düzenlenen belge törenine ayrıca, ASO Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Sayman Üye Taner Özdemir katıldı.