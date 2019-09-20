ASO ‘krizden çıkış’ için iki formül önerdi

20 Eylül 2019

Yeşim ARDIÇ

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “İlk olarak KDV alacakları için takasa konu olabilecek tahviller çıkarılsın. İkinci olarak ise KGF kefaletiyle ticari kredi kartlarının limiti artırılsın" dedi.

Özdebir, ekonominin şu anda dibi görmek üzere olduğunu, 2020 yılında yavaş yavaş iyileşmenin başlamasını beklediklerini bildirdi. Talep daralmasına bağlı sıkıntıların aşılması için hazırladıkları önerileri bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sunduklarını belirten Özdebir, tıkanıklığın temel sebebinin talep darlığı olduğunu aktardı.

Bir grup ekonomi muhabirine gündemi değerlendiren Özdebir, piyasalarda ödeme araçlarına yönelik ciddi bir güven kaybı olduğunu bildirdi. Bir dönem garanti olarak görülen çeke bile güven kalmadığını dile getiren Özdebir, bu noktada ticari kredi kartlarının daha etkin kullanılabileceğini aktardı. Ticari kartların limitinin artırılması gerektiğini bildiren Özdebir, “KGF burada da devreye sokulabilir. Halen kredilere yüzde 8-10 bandında kefalet veren KGF, ticari kredi kartları için de aynı kefaleti verebilir” dedi.

Limiti yükseltilecek ticari kartların, sadece şirketin faaliyet gösterdiği alanla ilgili alımlara açık olmasının ise suistimalleri önleyeceğine vurgu yapan Özdebir, “Kişisel harcamalar için yüzde 5’lik bir kota belirlenebilir. Şirketlerin üretim için hangi harcamaları yaptığı Maliye ka yıtlarında mevcut. Harcamalar bu alanlarla sınırlandırılırsa, insanların yüksek limitli kartlarla kişisel lüks harcama yapmalarının önüne geçilmiş olur” ifadelerini kullandı.

3 ay vadeli kağıt önerisi

İhracat dahil olmak üzere reel sektörün KDV alacaklarının 160 milyar lirayı aştığını dile getiren Özdebir, yanı sıra 1 yıldır hakkediş alamayanların bulunduğunu bildirdi. Bunun çözümü için ise 10 bin TL’lik kupürler halinde kağıt çıkarılmasını öneren Özdebir, “Bunlara 3 ay vade koyulabilir. Kağıtlar, takas ve ödeme aracı olarak kullanılabilir. Vade sonunda kağıdı elinde bulunduran kişi; vergi, prim gibi kamuya olan yükümlülüklerini bu kağıtla ödeyebilir” diye konuştu.

“Sanayide iyileşme var ama kayda değer iyileşme uzar”

Ekonominin genel gidişatına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdebir, “Bu yıl sonunda krizin dibini görürüz. 2020 yılında ise yavaş yavaş iyileşme yaşanır. Sanayide hareketlenme var ama kayda değer iyileşme biraz daha uzar. Şu anda dibi görmek üzereyiz. Zannediyorum ki ‘her fırsatta kurtarılması gerekenleri kurtardık. Artık sadece iyi yönetilenler ayakta kalsın’ diye düşünüyorlar” dedi.