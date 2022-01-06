ASO Model Fabrika'da 5. Öğren Dönüş Programı tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (ASO Model Fabrika) 5. Öğren Dönüş Programı tamamlandı.

Program için ASO Sincan 1. OSB'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık olarak öncü sektörlerden başlayarak ülkenin rekabetçiliğini korumak için dijital dönüşüm başlattıklarını söyledi.

Bunu stratejik bir zorunluluk olarak gördüklerini belirten Kacır, şunları kaydetti: “Yalnızca TÜBİTAK'ın sanayiye yönelik destek programları kapsamında, son 18 yılda 6 bine yakın projeye 4 milyar liranın üzerinde hibe desteği sağladık. Akademiye ve kamuya yönelik destek programlarımız kapsamında 2 bin 200'den fazla projeye 3 milyar liranın üzerinde destek verdik. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı'yla KOBİ'lerimizi 6 milyon liraya kadar, KOBİ-Gel Destek Programı ile 1 milyon liraya kadar destekliyoruz. Bugüne kadar KOBİGEL Destek Programı ile 202 milyon liranın, Stratejik Ürün Destek Programı ile 113 milyon liranın üzerinde destek verdik."

“139 projeyi detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz”

Türkiye'nin yüksek düzeyde ithal ettiği ve cari açık verdiği teknoloji seviyesi yüksek 919 ürün belirlediklerini anlatan Kacır, şu bilgileri verdi: “Bunlar yaklaşık yıllık 60 milyar dolar ithalatımız olan ve 50 milyar dolar düzeyinde cari açık verdiğimiz ürünler. Hedefimiz bu ürünlerde yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek. 3-5 yıl içerisinde Türkiye'nin hamle programını ısrarlı şekilde sürdürmesinin hem ihracatımız içerisindeki ithalatın payını ciddi anlamda düşürmeye hem de cari açık meselesini Türkiye'nin gündeminden yapısal olarak çıkarmaya vesile olacağını düşünüyorum. Kesin başvuru aşamasını tamamlayan toplam proje büyüklüğü 12 milyar dolara yaklaşan 139 projeyi detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesiyle teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bir ülke olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."

Model fabrikaların performans ve kazanımlarını daha yakından takip edeceklerini bildiren Kacır, “Buraları doğrudan yönetmek gibi bir planımız yok. Doğrudan sanayinin dönüşüm ihtiyaçlarını bilen, sanayicimiz. Bize düşen sanayicimizin önünü açmak. Ümidimiz model fabrikaların ülke genelinde hızla yaygınlaşması. Önümüzdeki dönemde 7 şehirde daha model fabrika açacağız.” dedi.

“1 liralık yatırım yapmadan yüzde 150'yi aşan verim artışı mümkün”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Türkiye'nin cari fazla verebilen bir ekonomi haline gelmesi durumunda, başkalarına el açmak mecburiyetinde kalmayacağını dile getirdi. Ülkede ciddi bir cari açık ve verimlilik sorunu olduğunu belirten Özdebir, şunları söyledi: “Ben verimlilik konusunun bu kadar önemli olduğunun, model fabrika uygulaması karşımıza çıkmadan önce farkında değildim. 1 liralık yatırım yapmadan 1 kişi daha fazla istihdam etmeden bir işletmede yüzde 150'leri aşan verim artışı ve sabit masraflarla 150 tane fazla ürün çıkartılabilmesi mümkün. Biz sanayi ürünleri üretiyoruz ama sanayi toplumu olabilmek için biraz daha çalışmamız lazım.”

“Odaklandığımız konu firmaların karlılığı”

ASO 1 OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek ise, projeyle 333 sanayi parselinde çalışan firmalara her aşamada nitelikli personel sağlamak ve 50 bin çalışana mutlu olabilecekleri ve kendi hayal ettiklerini yapabilecekleri işletmeler sunmayı amaçladıklarını anlattı. Model Fabrika'nın bunlardan çok başka olduğunu belirten Tütek, “Burada odaklandığımız konu firmaların karlılığı. Türkiye'nin kalkınmasını konuşuyoruz. Rakiplerimize baktığımızda herkesin bizim yaptığımızın aynısını yaptığını gördük. Kimsenin eksiği yok. Önemli olan bunları verimli yapabilmek.” diye konuştu.