ASO yeni yol haritasını açıkladı: Mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışma raporu

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye'nin insan kaynağını ekonomik ihtiyaçlarla uyumlu şekilde geliştirmeyi hedefleyen bir rapor yayımladı. "İş Gücü Piyasasına Mesleki ve Teknik Eğitimin Entegrasyonu: Uyum ve Gelecek Öngörüleri" başlıklı çalışma, ülke genelindeki mesleki ve teknik eğitimle ilgili önemli tespitler yaparak, diğer ülkelerden örnekler sundu.

Raporda, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin iş tanımlarını köklü bir şekilde değiştirdiği, büyük veri, yapay zeka ve yenilenebilir enerji gibi alanlardaki yeni mesleklerin, mesleki ve teknik eğitimin bu değişime ayak uydurmasını zorunlu kıldığı vurgulandı. Bu çerçevede, Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, İspanya ve Norveç gibi ülkelerin eğitim sistemleri incelenerek, Türkiye'de atılması gereken adımlar belirlendi.

"Eğitim reformu" vurgusu

Raporda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi kurumlar arasında daha güçlü bir işbirliği kurulmasının, mezun-işveren eşleşmesini kolaylaştırabileceği ve işsizliği azaltabileceği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'deki işsizlik sorunlarının başlıca nedenlerinden birinin "beceri eksikliği" olduğu ifade edilerek, "Mesleki eğitim müfredatının sanayinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, işverenlerin bu şikayetlerini azaltabilir ve iş gücü piyasasında daha etkili bir eşleşme sağlayabilir" denildi.

Raporda, mesleki eğitime dair "niteliksiz öğrencilerin eğitimi" şeklinde toplumsal bir algının var olduğu ve bunun başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmemesine neden olduğu da vurgulandı.

"Sanayinin daha da gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor"

Açıklamada yer alan ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın görüşlerinde, raporun sanayinin gelişimine ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasına katkıda bulunmayı amaçladığı ifade edildi. Ardıç, "Sanayideki beceri ihtiyaçlarını karşılayacak, teknolojik donanımı yüksek bir mesleki eğitim ekosistemi oluşturmak Türkiye'nin hem iş gücü kalitesini artıracak hem de genç işsizlik oranlarını düşürmek için kritik bir adım olacak" dedi.