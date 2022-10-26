ASO’da seçim süreci başladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Merkezi'nde gerçekleşen oylamada, Meslek Komitesi ile Meclis üyeliği seçimleri için üyeler 40 sandıkta oy kullanıyor.

Gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılan seçimler saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçimlerde 98’i Meclis üyesi olmak üzere, toplam 236 Komite üyesi belirlenecek.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 21 No'lu Elektrik Sanayi Komitesi sandığında oyunu kullandı.

Özdebir, oy vermesinin ardından yaptığı açıklamada, 17'nci dönem seçimlerinin yapıldığını söyledi.

Nurettin Özdebir, "Tatlı bir heyecan ve demokratik bir yarış var. Odamız, Ankara'mız, ülkemiz için hayırlısı neyse o sonucu bekliyoruz, ona göre hareket edeceğiz." dedi.

Seçim sonucu belirlenen 98 üye, 3 Kasım'da ASO Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerini, Meclis Başkanını, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul delegelerini seçecek.