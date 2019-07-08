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ASO'dan devlete 'barter' usulü para basma önerisi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, piyasada çarkları durduğunu, bu çarkı döndürebilmek için devletin reel sektöre olan 161 liralık borca karşılık tıpkı kripto para gibi Hazine'nin barter parası basmasını önerdi.

ASO'dan devlete 'barter' usulü para basma önerisi
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