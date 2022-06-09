ASO’dan nükleer enerji alanında 3 işbirliği anlaşması

Rosatom Teknik Akademisi ile 2010 yılından bu yana personel geliştirme ve eğitim programları alanında yaptığı işbirliğini ikinci Mutabakat Zaptı ile sürdüren Ankara Sanayi Odası (ASO), FİGES Mühendislik AŞ ve Rusya Teknik Karar Grubu ile de anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, İstanbul'da dün başlayan ‘4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde yapıldı.

Anlaşma kapsamında, Türkiye ve ilgili coğrafyalarda başta ergimiş tuz reaktörleri olmak üzere nükleer teknoloji ve tedarik zincirini ilgilendiren teknolojik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca nükleer reaktör teknolojileri başta olmak üzere mühendislik, imalat ve inovasyon alanlarında Türkiye ve ilgili coğrafyalarda katma değer yaratacak imkanların araştırılması, ortak iş olanaklarının değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi hususunda ortak faaliyetler yürütülecek.

"Sanayicilere her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anlaşmalar kapsamında açıklamalarda bulunan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin nükleer enerji hamlesinde sanayicilerin önünü açacak adımları atmaya devam ettiklerini söyledi.

Nükleer enerji gibi ileri teknoloji alanında üretim yapmanın sanayici için oldukça katma değerli olduğu belirten Özdebir, “Bu gelişmiş endüstrinin bir parçası olmak için de güçlü iş birlikleri kurmaya ihtiyacınız var. Biz de bu süreçte sanayicilerimizin ihtiyaç duydukları her türlü desteği onlara sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Rosatom Teknik Akademisi Rektör Yardımcısı Pavel V. Zhuravlev de ASO ile işbirliğini yenilemekten dolayı çok mutlu olduklarına işaret ederek, "Rosatom Teknik Akademisi şimdiye kadar 420 binden fazla öğrenciye eğitim vermiş, 55 yıldır Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) gerekliliklerine uygun olarak nükleer santraller için personel yetiştiren bir kurum. Akademi, Türkiye'de Akkuyu NGS'den Türk uzmanlar yetiştirme konusunda da deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Rusya Teknik Karar Grubu CEO’su Mikhail Gribeniuk ise, şu değerlendirmede bulundu: “Rusya Teknik Karar Grubu olarak nükleer enerji alanında tedarik süreçlerinde ve üretim kalite kontrol sistemlerinde destek sunuyoruz. Ayrıca satın almadan ürün sevkiyatına kadar tüm süreçlerde de teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu anlaşma ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tedarikçi olmak isteyen ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyelerinin ihale prosedürleri hakkında eğitim almaları, sertifikalarını tamamlamaları ve ilgili alanlarda teknik danışmanlık hizmetleri sunacağız.”