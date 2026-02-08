ASO’dan sanayide yeni yol haritası: Dijital, yeşil ve yapay zeka öncelikli olacak

ASO Yönetim Kurulu, Başkan Seyit Ardıç liderliğinde Gebze Bilişim Vadisi’ni ziyaret ederek teknoloji tabanlı üretim ve girişimcilik ekosistemine yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, ASO’nun hazırlıklarını sürdürdüğü “ASO Teknoloji Üssü” projesi kapsamında Ar-Ge, girişimcilik ve üretimi bir araya getirecek iş birlikleri ele alındı. Projenin Türkiye’nin yüksek teknolojili üretim kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sanayi odaları arasında işbirliği mesajı

ASO heyeti, Kocaeli Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek bölgedeki üretim tecrübesinin önemine dikkat çekti. Ardıç, sanayi odalarının ortak akıl ve dayanışma içinde hareket etmesinin, Türkiye sanayisinin geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti.

Dijital ve yeşil dönüşüm odağa alındı

Heyetin bir diğer durağı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan MEXT Teknoloji Merkezi oldu. ASO yönetimi burada sanayide dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve yapay zeka uygulamalarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardıç, üretim süreçlerinde verimlilik ve küresel rekabet gücünün artırılmasının dijital, yeşil ve yapay zeka temelli dönüşümle mümkün olduğunu belirterek, sanayi işletmelerinin bu alanlarda dönüşümünü hızlandıracak projelerin öncelikli gündemleri arasında yer aldığını kaydetti.

İSO ile ortak çalışma ve dayanışma vurgusu

ASO heyeti, ziyaret programı kapsamında İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimiyle de bir araya geldi. Görüşmede dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile bunların sanayi sektörüne etkileri ele alındı.