Aspilsan'ın batarya tesisine proje bazlı devlet desteği

Kayseri'de yapılacak lityum-iyon batarya üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırımın başlangıç tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlenirken, yatırım süresi de başlangıç tarihinden itibaren 7 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Ürün çeşitlendirme yatırım şeklinde belirlenen projede öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 722 milyon 501 bin 56 lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam 481, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 40 olarak hesaplandı.

Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler ise silindirik batarya için yıllık 414 bin 491 adet ve prizmatik batarya için yıllık 3 bin 432 adet olarak belirlendi.

Sigorta, enerji ve nitelikli personel destekleri

Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak.

Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30 milyon lira) ve enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) imkanlarından yararlandırılacak.

Yatırım tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.

Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığa tevsikini müteakip düzenlenecek.

Kararın hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek.