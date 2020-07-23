Assan Foods, domates sezonunu yeni yatırımla açtı

23 Temmuz 2020

Türkiye’nin önde gelen ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods, mevsimin ilk hasadı domateslerin Susurluk Fabrikası’na gelişini çiftçilerle birlikte kutladı. Gelenekselleşen kutlama töreninde, bir İtalyan şirketinden hizmet alınarak geliştirilen ve 13 milyon lira yatırımla oluşturulan son teknoloji domates yıkama havuzu da devreye alındı. Yatırımla birlikte Kibar Holding bünyesinde kuruluş aşamasından bugüne dek Assan Foods’a yapılan endüstriyel yatırımlar 57 milyon dolara ulaştı.

Assan Foods, gelenekselleşen “Domates İşleme Sezonu Açılış Törenini” Susurluk Fabrikası’nda gerçekleştirdi. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu ev sahipliğinde gerçelen törende, üç sene boyunca taahhütlerini eksiksiz yerine getiren çiftçilere de Çiftçi Bağlılık ödülleri verildi.

Törende konuşma gerçekleştiren Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Assan Foods’un zengin ürün çeşitliliği, Ar-Ge ve üretim gücü, güvenilir ve hijyenik gıda üretim standartları, küresel iş yapış kültürü ve ürün kalitesiyle alanında dünyada söz sahibi şirketler arasına girmekte olduğunu vurguladı. Yatırımlarının Kibar Holding’in Assan Foods’u alanında sürekli daha güçlü bir konuma getirme yolundaki azim ve desteğinin yeni bir göstergesi olduğunu belirten Kibar, "Ülkemizin önde gelen kuruluşlarının ve dünya devlerinin Türkiye’de ve yurtdışında güvenip tercih ettikleri iş ortağı Assan Foods, Türkiye’deki liderliğini de uzun senelerdir sürdürüyor; inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla yepyeni soslar üretmeye, ülkemizde ve dünyada mutfaklara lezzet katmaya devam ediyor. Bu yatırım, Assan Foods’un küresel şirketler ile maliyet rekabetini güçlendirmenin yanı sıra, salçanın ham maddesi domatesin değerini daha da iyi bir yere getirecek; ülkemiz tarım ve sanayine katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

Üretime ve yatırıma devam

Tarım ve gıda endüstrilerinin küresel sağlık krizinde önemli sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Ali Kibar, “Çiftçilerin emeklerine, sanayi gücü ile değer katma azmindeyiz. Tüm çalışmalarımız, tüm yatırımlarımız, azmimiz ve gayretimiz, Türkiye’nin tarımına, sanayisine, ekonomisine ve insanına daha fazla değer sağlamak için. Bu zor günlerde gerekli önlemleri aldık, gıda tedariği devam etsin diye, çiftçi dostlarımızın emeği, ürünü değerlensin diye çalışmaya, yatırıma devam ettik. Tüm bu değerleri birlikte ürettiğimiz, emeği geçen herkese, iş ortaklarımız çiftçilerimize, işlerini tutku ve uzmanlıkla yapan çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

"Pandemide markalarımızla AB'ye salça satar hale geldik"

Pandemi koşullarının zorlayıcı olmakla birlikte Türkiye’ye birçok yeni fırsat sunduğuna dikkat çeken Kibar, şunları söyledi: “Endüstriyel domates üretiminde dünyada ilk beşte yer alan Türkiye’nin rakibi bazı ülkelerin adları COVID-19 ile sıkça anıldı ve bu ticaret dengelerini değiştirdi. Avrupa Birliği, Türkiye’den ithal edilen salçaya yüzde 14 vergi uyguluyordu ve bu durum, Türk ürününün pazarda pahalı kalmasına neden oluyordu. Pandemi döneminde buna rağmen AB ülkelerine kendi markamızla salça satar hale geldik.”

Assan Foods’un Colorado markası ile yurt içinde ve dışında büyümeye devam ettiğini söyleyen Ali Kibar, “Geçtiğimiz yıl, dünya perakende devi Walmart iş birliğinde başarılı bir giriş yaptığımız Çin pazarında, başarıyı sürekli ileri taşıyoruz. Walmart raflarında yer alan ürün çeşidi sayımız, bir yılda dört kat arttı. Colorado markası, birçok yabancı ülkede olduğu gibi yakın zamanda İspanya pazarına da girecek. Assan Foods’un bu başarıları, aynı zamanda ülkemiz gıda sanayinin potansiyelinin de güzel bir göstergesidir.” diye konuştu.

Assan Foods’un Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) almış olduğu, güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğu belgelendiren COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne de değinen Ali Kibar, bu belge ile endüstrimizin önde gelen sertifikasyonları ve standart belgelerine sahip olan Assan Foods için, bir diğer gurur vesilesi oldu." dedi.

Endüstriyel yatırımlar 57 milyon dolara ulaştı

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu ise Kibar Holding tarafından Assan Foods bünyesinde bugüne kadar gerçekleştirilen endüstriyel yatırımların 57 milyon dolar düzeyinde olduğuna dikkat çekti. Bu yatırımların en yeni halkasının tören kapsamında devreye alındığını söyleyen Koçoğlu, "Domates işlemede Assan Foods’un ön üretim hattını oluşturan ön yıkama havuzunu, bu alanda en üst düzeye taşıma hedefiyle başlatılan 13 milyon TL düzeyindeki bu yatırım, küresel sağlık krizine rağmen kesintisiz bir şekilde devam etti. Assan Foods fabrikasına gelen 2020 mahsulü domatesler, konusunda uzman bir İtalyan şirketinden hizmet alınarak geliştirilen ve kullanıma hazır hale gelen domates yıkama havuzumuza dökülüyor.” şeklinde konuştu.

4 kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor

Kibar Holding tarafından 1998'de kurulan ve sektöre ilk olarak domates işleme ve domates salçası üretimi ile adım atan Assan Foods, 2000 yılında ketçap, 2002 yılında ise mayonez ve sos üretimine başladı. Bugün domates işlemede Türkiye’nin en büyük tesislerinden birine sahip olan şirket, bu alanda globalde alanında en büyük 50 kuruluşu arasında yer alıyor. Salça üretiminin yan sıra günde 4 bin 500 ton taze domates işleme ve 2,5 milyon adet ambalajlı ürün üretme kapasitesi ile ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Assan Foods; Colorado, Kingtom ve Oba markalarıyla 4 kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.