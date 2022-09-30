Asset, ‘globalleşme’ yolunda uçak da alacak

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

Sektörün hızlı büyüyen oyuncularından Asset Global Logistic, küresel bir lojistik şirket olma hedefiyle yatırımlarını hızlandırdı. Almanya’da ofis açan şirket, her kıtada kendi hub operasyon merkezleri ile hizmet vermeyi planlıyor, bu kapsamda uçak yatırımı da planlıyor.

Köln’e depo açıyor

Asset Global Logistic Integration Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Tekin, 2022’nin şirket için yatırım yılı olarak öne çıktığını ifade ederek, yurtdışında kendi ofislerini kurarken, yurtiçi ağlarını da güçlendirdiklerine vurgu yaptı. Tekin,Avrupa’ya yaptıkları toplam dağıtımın yüzde 95’ini kendi acente ve hub’ları kanalıyla gerçekleştirdiklerini vurgu yaparak, “Bir Türk markası olarak Asset’in, global anlamda her kıtada kendi hub operasyon merkezleri ile hizmet vermesini hedefliyoruz” dedi.

Yurt dışı ofis yatırımında hız kesmeyecek olan şirket, Almanya’daki ofisinin ardından öncelikle İtalya, Uzakdoğu ve ABD’de ofis yatırımları yapmayı planlıyor. Ekim ayı itibariyle Almanya’nın önemli lojistik merkezlerinden biri olan Köln’de 5 bin metrekarelik bir depoyla hem fullfillment, hem de operasyonel hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.

Aynı zamanda Uğur Tekin, havayolu taşımacılığı için gerekli olan IATA belgesine de sahip olduklarını hatırlatarak, uçak yatırımı planlarına işaret etti. Tekin, "Uçak kiralamayla ilgili fizibilite yapılıyor. Daha sonra verimliliğe göre kendi uçaklarımızla hareket etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Almanya’da gümrükleme de yapacak Uğur Tekin, hizmet verdikleri Gümrük müşavirliği ülke genelinde gümrüklerde yapılan beyanname sayıları ve işlem hacmine bakıldığına Türkiye’nin ilk 5 firması arasında olduğunu ifade ederek, Almanya ofisinin Gümrük olarak da etkin bir şekilde kullanılmasının planlandığını vurguladı. Bunun için Alman Gümrüğü’ne gerekli teminatların yapıldığını ve eğitimlerin alınmakta olduğunu belirten Uğur Tekin, “Gümrük, Türkiye’de bizim güçlü kaslarımızdan biri. 2022 yılı bitmeden Asset olarak Almanya’da da gümrük işlemlerimizi tamamen kendimiz yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Uğur Tekin, iş ve maliyet süreçleriyle ilgili girişleri anlık olarak destekleyen Asset Optimus ile gümrük müşavirliği maliyetlerinde yüzde 70’e varan oranlarda tasarruf sağlayabildiklerini vurgulayarak, “Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz Asset Optimus yazılımımız maliyetleri analiz ederek, dış ticaret işlemlerini daha kolay bir hale getiriyor. Taşımacılık işlemlerinin her aşamasının online takip edilirken, saha ekipleriyle sürekli bilgilendirme de sağlanabiliyor” açıklamasını yaptı.

Diğer yandan şirket, yurt içi yurtiçi ağını İzmir, Mersin ve Adana’da yaptıkları yatırımlarla genişletmeye devam ediyor.

Ekspres hizmetinde rekor büyüme

Uğur Tekin, Asset’in gerek operasyonel, gerekse finansal performans olarak hedeflerin ötesinde büyüme kaydettiğine dikkat çekerek, “Cirolarımızı geçen yıla göre; Asset Worldwide Express ile yüzde 112, Asset Hava Kargo’da yüzde 65, Asset Deniz Taşımacılığı’nda yüzde 35, Asset Kara Taşımacılığı’nda yüzde 44 artırdık. Gümrük ile ise bu yıl yüzde 60 büyüme kaydettik. 2022 yılını totalde 65 milyon dolar ciro ile kapamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Metaverse alanında sektöründe öncü olmak istiyor

Metaverse alanında çalışmalara başladıklarına değinen Uğur Tekin, Asset City ve Asset Academy ile lojistiği metaverse evrenine taşıyan öncü firmalardan olmayı hedeflediklerini belirterek, lojistik terimlerinin gösterilerek tanıtıldığı bir mekanizma kurguladıklarını ve aynı zamanda sanal sipariş alınabilecek bir yapı tasarladıklarını ifade etti.