Aston Martin'den Formula 1 kararı: İsim hakkını satılığa çıkardı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, finansal yapısını güçlendirmek amacıyla Formula 1 takımında kendi adının kullanım hakkını 50 milyon sterlin karşılığında satma kararı aldı. Şirket, zorlu geçen yılın ardından piyasa beklentilerinden daha yüksek yıllık zarar açıklayabileceği uyarısında da bulundu.

F1 isim hakkı satışıyla likidite güçlendirilecek

Aston Martin, Formula 1 takımını işleten AMR GP Holdings ile yapılan süresiz isim hakkı anlaşmasının grubun likidite pozisyonunu güçlendireceğini açıkladı.

Söz konusu işlem, Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll’un dolaylı kontrolü nedeniyle "ilişkili taraf işlemi" kapsamında değerlendiriliyor ve hissedar onayına tabi bulunuyor. Şirketin yüzde 54’ünü temsil eden hissedarlar Yew Tree Konsorsiyumu, Geely ve Mercedes-Benz satış lehine oy kullanacaklarına dair bağlayıcı taahhüt verdi.

Kuzey Amerika ve Çin pazarı zayıfladı

Gümrük tarifelerindeki baskı ve özellikle Kuzey Amerika ile Çin pazarındaki zayıf talep, şirketin finansallarını olumsuz etkiledi. Aston Martin hisseleri açıklamaların ardından yüzde 4’ten fazla değer kaybederek 57 peni seviyesine geriledi.

Şirket, 25 Şubat’ta açıklayacağı yıllık sonuçlar öncesinde araç teslimatlarının yaklaşık yüzde 10 azaldığını duyurdu. Bu düşüşte, yüksek kâr marjlı özel model teslimatlarındaki gerileme etkili oldu.

Zarar beklentisi piyasanın alt bandına yakın

Aston Martin, düzeltilmiş faaliyet zararının 139 milyon sterlin ile 184 milyon sterlin aralığındaki piyasa beklentisinin alt sınırına yakın, ancak biraz altında gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Buna rağmen şirket, yıllık zararın piyasanın öngördüğünden daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

2026’da umut valhalla modelinde

Şirket, 2026 yılında yaklaşık 500 adet Aston Martin Valhalla hiper otomobil teslimatı ve devam eden maliyet azaltma adımları sayesinde finansal performansta kayda değer bir iyileşme hedefliyor.

James Bond’un otomobili olarak bilinen Aston Martin, yıl içinde ayrıca Lawrence Stroll’dan 162 milyon dolarlık sermaye desteği almış ve F1 takımındaki hissesini satma yönünde adım atmıştı.

Son gelişmeler, şirketin nakit akışını koruma ve bilançosunu güçlendirme yönündeki stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.