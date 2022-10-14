Astor Enerji halka açılıyor

ANKARA / DÜNYA

Elektromekanik imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren Astor Enerji, Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük kapalı alanda transformatör üretimi gerçekleştiriyor. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş yapan şirket, yılbaşına kadar da halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (BPK) başvuru yapacak. İhracatın ciro içindeki payını artırarak, toplam 370 milyon dolar ciroya ulaşmayı öngördüklerini belirten Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, bu yıl Ar-Ge harcamalarına 100 milyon lira ayırdıkları bilgisini verirken, dünyada üretimi kısıtlı ürünlere odaklandıklarını söyledi.

Astor Enerji’nin ASO 2. OSB’deki üretim tesislerini basın mensuplarına tanıtan Ünsal, ISO 500 listesinde kendi kategorilerinde ilk sırada yer aldıklarını bildirdi. Avrupa’nın en büyük transformatör fabrikası özelliği taşıyan tesisin orta ve yüksek gerilim anahtarlama üretimi gerçekleştirdiğini kaydeden Ünsal, geliştirdikleri ürünlerle milli teknoloji ve ülke ekonomisine katma değer yaratmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Toplam 140 bin metrekare, 105 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste farklı sektörlerden müşterilerin ihtiyaçlarına uygun üretimi sürdürdüklerini ifade eden Ünsal, “Fabrikamız Avrupa’nın tek çatı altında en büyük kapalı alana sahip transformatör üretim tesisi. Ayda 2 bin adet dağıtım transformatörü üretebilecek ülkemizde tek markayız” dedi.

Başvuru yılsonuna kadar tamamlanacak

Geçen yıl yüzde 70’in üzerinde büyüme performansı yakaladıklarına dikkat çeken Ünsal, “Bu yıl ise ihracatın payını daha da artırarak 370 milyon dolar üzerinde ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Mevcut siparişleri değerlendirdiğimizde bu rakamı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Astor Enerji olarak hedeflerimiz arasında halka arz da bulunuyor. Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş yaptık. Yılsonuna kadar halka arz için SPK’ya başvuru yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Astor Enerji olarak başta Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini veren Ünsal, “Geniş üretim gamımız, 5 yıl içinde dünyada 66 milyar dolar seviyesine ulaşması beklenen büyük bir satış pazarına hitap ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de pazarın önde gelen firması olduklarını dile getiren Ünsal, ihracatın toplam ciro içindeki payını yüzde 40’a yükseltmeyi hedef yediklerinden bahsetti.

Astor’un yatırımları içinde en önemli unsuru Ar-Ge’nin oluşturduğunu kaydeden Hakan Ünsal, Türkiye’de bu alanda en çok harcama yapan 39’uncu şirket olduklarını, 2022 yılı içinde Ar- Ge’ye 100 milyon lira pay ayırdıklarını belirtti. Yenilenebilir enerji sektöründe de ürünleriyle var olmak için çalıştıklarını söyleyen Ünsal, “Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynakları elektrik iletim ve dağıtım seviyesinde artması ile ihtiyaç duyulan kapasitif yükün dengelenmesi için Manyetik Kontrollü Reaktör (MCR) analiz, tasarım, uygulama ve test doğrulama çalışmalarını tamamladık” diye konuştu.

Europower Enerji halka arz için başvurdu

Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. (“Europower Enerji”) paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Europower Enerji halka arz süreci için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ak Yatırım”) yetkilendirildi. Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi Behiç Harmanlı ‘7 üretim tesisimiz ve AR-GE merkezimiz, 120’yi aşkın mühendis kadromuz ve 800’den fazla çalışanımız ile birlikte geleceğimiz için çalışıyor ve enerjiyi daha akıllı hale getirmek için yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ürettiğimiz binlerce sistem, tedariğini sağladığımız 6000 MW’tan fazla yenilenebilir enerji projesi ile bugün 66 ülkede varlık gösteren global bir Türk markası olmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdi halka arz sürecimizi de başlattık. Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefi mize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz. Ülkemize önemli bir katma değer sağlayan Europower Enerji; elektriğin iletimi, dağıtımı, kontrolü ve yenilenebilir enerji alanlarında bölgedeki önde gelen aktörlerden biri olarak, uzun yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında ve 66 ülkede, yatırımcıları verimli, kazançlı ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş projelerle buluşturuyor. Şimdi yeni hedefl erimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.