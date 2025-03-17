AstraZeneca, EsoBiotec’i 1 milyar dolara satın alıyor

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, biyoteknoloji şirketi EsoBiotec’i 1 milyar dolara varan bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Şirket, bu satın alımla hücre terapisi alanındaki kapasitesini artırarak kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde önemli ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor.

EsoBiotec, bağışıklık hücrelerini doğrudan vücutta genetik olarak değiştirebilme teknolojisine sahip. Bu teknoloji, mevcut hücre terapisi süreçlerinden farklı olarak, hastaların bağışıklık sistemini yalnızca birkaç dakika içinde dönüştürücü tedavilerle güçlendirebiliyor.

AstraZeneca’nın stratejik hamlesi

AstraZeneca, son dönemde hücre terapisi ve onkoloji alanındaki yatırımlarını artırıyor. 2023 yılının Aralık ayında şirket, Çin merkezli Gracell Biotechnologies’i 1,2 milyar dolara satın almış, 2024 yılının Şubat ayında ise ABD’nin Maryland eyaletinde hücre terapilerinin keşfi ve geliştirilmesi için 300 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Bu son satın alımla AstraZeneca, yenilikçi biyoteknoloji çözümlerine olan yatırımlarını hızlandırarak, kanser ve otoimmün hastalıklar için daha etkili tedaviler geliştirmeyi amaçlıyor.

Satın alım detayları

AstraZeneca, EsoBiotec’in tüm hisselerini borçlar hariç nakit olarak satın alacak. Anlaşma kapsamında, şirket 425 milyon dolarlık ilk ödemeyi yapacak ve düzenleyici onaylara bağlı olarak 575 milyon dolara kadar ek ödemeler gerçekleştirecek.

Şirket, satın alım sürecinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasını beklediğini açıkladı.

Hücre terapisinde yeni bir dönem

EsoBiotec’in geliştirdiği yenilikçi teknoloji, bağışıklık hücrelerini doğrudan vücutta genetik olarak değiştirme yeteneğine sahip. Bu yöntem, geleneksel hücre terapilerine kıyasla çok daha hızlı sonuçlar sunarak tedavi süreçlerini önemli ölçüde hızlandırabilir.

AstraZeneca, bu satın alımla hücre terapisi alanındaki küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Şirket yetkilileri, EsoBiotec’in teknolojisinin kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.

Bu satın alım, AstraZeneca’nın biyoteknoloji yatırımlarını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Analistler, şirketin yenilikçi tedavi çözümlerine yaptığı bu tür yatırımların, uzun vadede AstraZeneca’nın onkoloji ve hücre terapisi alanındaki liderliğini güçlendireceğini ifade ediyor.