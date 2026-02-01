AstraZeneca'dan Çin hamlesi: 15 milyar dolarlık yatırım ve zayıflama ilacı ortaklığı

Şirket, yatırımın ilaç keşfinden klinik geliştirmeye ve üretime kadar tüm değer zincirini kapsayacağını belirtirken, Çin inovasyonunun küresel pazara taşınmasının hedeflendiğini vurguladı.

Açıklama, AstraZeneca hisselerinin New York Borsası'nda işlem görmeye başlamasından ve şirketin ABD'de 50 milyar dolarlık yatırım planını duyurmasından hemen önce geldi.

ABD, AstraZeneca'nın en büyük pazarı olmaya devam ederken, Çin şirketin ikinci büyük gelir kaynağı olacak. Analistler, şirketin bu adımıyla ABD ve Çin arasında bilinçli bir denge kurmaya çalıştığına dikkat çekerken, ABD'deki fiyat baskıları ve düzenleyici belirsizlikler de ilaç devlerini yenilik için giderek daha fazla Çin'e yönlediriyor. Çin'in hızla büyüyen biyoteknoloji ekosistemi de bu ilgiyi besliyor.

Küresel ilaç devleri Doğu'ya kayıyor

Son yıllarda büyük ilaç şirketleri ile Çinli biyoteknoloji firmaları arasındaki lisans ve ortaklık anlaşmalarında belirgin bir artış yaşanırken, Çin'in klinik araştırma altyapısı ve erken aşama geliştirme kapasitesi küresel rekabette öne çıkıyor.

Öte yandan AstraZeneca, Çin pazarına yönelen tek ilaç devi değil. Londra borsasında işlem gören GSK, temmuz ayında Çinli Hengrui Pharma ile 12 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir anlaşmaya imza atmıştı.

Biopharma Dive'a göre, ilaç devleri ile Çinli biyoteknoloji firmaları arasındaki lisans anlaşmaları son yıllarda hızla artarak 2025 itibarıyla 57'ye ulaştı. Sektör temsilcilerine göre bu tablo, küresel ilaç endüstrisinde merkezin giderek Çin'e kaydığının da bir göstergesi.