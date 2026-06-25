Aşure hazırlığının faturası belli oldu: Kimisi ucuzladı, kimisi ikiye katlandı

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Muharrem ayıyla birlikte aşure hazırlıkları başladı. Bu yıl aşurelik malzemelerde geçen yıla göre farklı fiyatlandı. Bazı ürünlerde fiyatlar gerilerken, özellikle kuruyemiş grubunda yaşanan artışlar maliyeti yükseltti.

Tüm Tüketicileri Koruma Derneği ve İş Adamları Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, aşurelik buğdayın kilogram fiyatı geçen yıl 42 lirayken bu yıl 45 lira 60 kuruşa yükseldi. Kuru kayısı 445 liradan 450 liraya çıkarken, kuru incir 485 liradan 546 liraya yükseldi.

Buna karşılık bazı ürünlerde fiyat düşüşü yaşandı. Kuru üzümün kilogram fiyatı 230 liradan 173 liraya, cevizin fiyatı ise 925 liradan 510 liraya geriledi.

En büyük artış fındık ve Antep fıstığında

Aşure maliyetini en fazla artıran ürünler ise fındık ve Antep fıstığı oldu. Fındığın kilogram fiyatı bir yılda 615 liradan 1.110 liraya yükselirken, Antep fıstığı içinin kilogram fiyatı da 1.475 liradan 2.740 liraya çıktı.

10 kaselik aşure 550-850 liraya hazırlanıyor

Malzeme fiyatlarındaki değişim nedeniyle evde hazırlanan 10 kaselik aşurenin maliyeti kullanılan ürünlerin kalitesine ve miktarına göre 550 lira ile 850 lira arasında değişiyor.

Dışarıda aşure tüketmek isteyenleri de yüksek fiyatlar bekliyor. Restoran ve pastanelerde bir kase aşure 200 liradan başlarken, bazı işletmelerde fiyat 400 liraya kadar çıkabiliyor.