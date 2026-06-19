Asya borsaları barış mutabakatı etkisiyle yükseliyor

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Asya borsaları Orta Doğu barış anlaşması iyimserliğiyle yukarı yönlü seyrediyor. ABD ve İran on dört maddelik mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma hemen yürürlüğe girdi. İran yönetimi Hürmüz Boğazı trafiğini yeniden açıyor. ABD ise İran limanlarındaki deniz ablukasını tamamen kaldırıyor. İki ülkenin müzakere ekipleri altmış gün içinde nihai anlaşmayı hedefliyor. Çin, Hong Kong ve Tayvan resmi tatil nedeniyle kapalıyken diğer Asya borsaları prim yapıyor.

Fed yetkililerinin faiz artırma ihtimali iyimserliği kısmen dengeliyor. Emtia bağlantılı enerji ve metal sektörleri satış baskısı hissediyor. Ham petrol fiyatları boğazın açılmasıyla savaş öncesi şubat ayı seviyelerine geriliyor. Olası ABD faiz artışı altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Vadeli piyasada temmuz vadeli Batı Teksas türü ham petrol varil başına 76,26 dolardan işlem görüyor. Küresel gelişmeler Asya borsaları üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

Avustralya hisseleri Asya borsaları genel yükselişinden negatif ayrışıyor

Avustralya hisse senedi piyasası perşembe günkü kayıplarını genişletiyor. S&P/ASX 200 Endeksi 8.850 seviyesinin altına iniyor. Endeks 87,40 puan kayıpla 8.823,70 puandan işlem görüyor. Yatırımcılar gün içinde en düşük 8.812,70 seviyesini test etti. Geniş tabanlı All Ordinaries Endeksi 85,90 puan düşerek 9.040,90 puana geriliyor.

Maden şirketleri Rio Tinto yüzde 2 oranında değer kaybediyor. Mineral Resources yüzde 3 düşüyor. BHP Group hisseleri yüzde 3 değer yitiriyor. Fortescue şirketinin payları yüzde 1 geriliyor. Altın madencilerinden Evolution Mining ve Newmont yüzde 4 oranında düşüyor. Northern Star Resources ve Resolute Mining yüzde 3 değer kaybediyor. Genesis Minerals hisseleri yüzde 2 oranında geriliyor.

Enerji sektöründe Beach Energy, Origin Energy ve Woodside Energy yüzde 1 düşüyor. Santos hisseleri yüzde 1 oranında değer kaybediyor. Teknoloji sektöründe Zip hisseleri yüzde 7 yükseliyor. Appen yüzde 1 prim yapıyor. Afterpay, Block ve WiseTech Global yüzde 0,1 ile yüzde 0,3 arasında değer kazanıyor. Xero şirketi yüzde 1 düşüyor.

Banka ve hizmet sektöründe zıt yönlü fiyat hareketleri izleniyor

Avustralya bankalarından Westpac, Commonwealth Bank ve ANZ Banking yüzde 1 değer kaybediyor. National Australia Bank yüzde 0,2 düşüyor. SkyCity Entertainment hisseleri yüzde 16 prim yapıyor. Şirket kara para aklama yasası ihlalleri için 21 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. IDP Education 2026 yılı kâr beklentisini yükselterek yüzde 11 prim yapıyor. Avustralya doları 0,701 ABD dolarından alıcı buluyor.

Japonya endeksi Asya borsaları ortalamasından teknolojiyle ayrışıyor

Japonya piyasaları yükseliş trendini üst üste altıncı işlem gününe taşıyor. Nikkei 225 Endeksi 71.300 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Endeks sabah seansını 261,18 puan artışla 71.314,67 puandan tamamladı. Piyasa gün içinde 71.952,99 zirvesini gördü. SoftBank Group yüzde 3 değer kazanıyor. Fast Retailing hisseleri yüzde 1 düşüyor. Japonya endeksi teknoloji şirketleriyle Asya borsaları genelinden pozitif ayrışıyor. Otomotiv üreticilerinden Toyota yüzde 1 değer kaybederken Honda yüzde 0,1 geriliyor.

Teknoloji hisselerinden Advantest yüzde 5 oranında prim yapıyor. Screen Holdings yüzde 3 yükseliyor. Tokyo Electron yüzde 0,1 oranında düşüş sergiliyor. İhracatçı şirketlerden Panasonic yüzde 2 değer kazanıyor. Mitsubishi Electric ve Canon yüzde 0,2 ile yüzde 0,3 arasında yükseliyor. Sony hisseleri yüzde 3 değer kaybediyor.

Bankacılık hisselerinde satış baskısı artıyor. Sumitomo Mitsui Financial, Mitsubishi UFJ Financial ve Mizuho Financial yüzde 3 oranında düşüyor. Furukawa Electric yüzde 15 prim yapıyor. Sumitomo Electric Industries yüzde 11 değer kazanıyor. Socionext yüzde 7 oranında yükseliyor. Renesas Electronics ve Kioxia Holdings yüzde 6 prim yapıyor. Resonac Holdings hisseleri yüzde 5 artıyor.

Makroekonomik veriler enflasyon hedeflerini yeniden gündeme taşıyor

Omron yüzde 4 yükseliyor. Isuzu Motors, Murata Manufacturing, Toppan Holdings, Disco, Sumitomo Heavy Industries ve Toto yüzde 3 artıyor. BayCurrent yüzde 10 oranında düşüyor. NEC yüzde 6 değer kaybediyor. Dentsu Group, Sumitomo Metal Mining, Nomura Research Institute, Daiichi Sankyo, Fujitsu ve Japan Exchange Group yüzde 5 düşüyor. Subaru, SHIFT, DeNA ve Yokohama Financial Group yüzde 4 düşüş sergiliyor.

Japonya yıllık enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 1,5 seviyesine çıktı. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 oranında arttı. Enerji dahil çekirdek tüketici fiyatları yıllık yüzde 1,4 artış gösterdi. Enflasyon verisi mart 2022 tarihinden beri en düşük seviyede kalıyor. Fiyat artışları hedefin altında kalmayı sürdürüyor. Banka nisan ayı toplantı tutanaklarını yayımladı.

Kurul üyeleri politika faizini yüzde 0,75 civarında tutmayı altıya üç oyla kabul etti. Japonya Merkez Bankası artan petrol fiyatlarını gerekçe göstererek enflasyon beklentisini güncelledi. Tutanaklar yakın vadede faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. ABD doları döviz piyasasında 161 yen sınırının alt bandında işlem görüyor. Güney Kore endeksi yüzde 2,2 artarak Asya borsaları arasında dikkat çekiyor.

Asya borsaları küresel piyasalardaki yükseliş dalgasını sürdürüyor

Yeni Zelanda borsası yüzde 0,6 ve Endonezya piyasası yüzde 0,4 artıyor. Singapur ve Malezya endeksleri yüzde 0,4 oranında düşüş sergiliyor. Wall Street perşembe günü güçlü performans sergiledi. Nasdaq Bileşik Endeksi 496,28 puan artarak 26.517,93 seviyesine yükseldi. S&P 500 Endeksi 80,48 puan değer kazanarak 7.500,58 puandan kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi 72,15 puan artışla 51.564,70 puana çıktı.

Avrupa piyasaları dün karışık bir tabloyla kapandı. İngiltgere FTSE 100 Endeksi yüzde 1 oranında değer kaybetti. Fransa endeksi CAC 40 ve Almanya endeksi DAX yüzde 0,4 oranında yükseldi. Cuma sabahı Asya borsaları yeni günü genel bir yükseliş eğilimiyle sürdürüyor.