Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya piyasaları, teknoloji sektöründeki yükselişin ivme kaybetmesi ve ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesiyle Salı günü dar bantta işlem gördü. Güney Kore borsası, Nisan ve Mayıs aylarındaki rekor seviyelerin ardından gelen yoğun kar satışlarıyla bölgenin en zayıf performansını sergiledi.

Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi verileri öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. S&P 500 vadeli endeksi Asya işlemlerinde yüzde 0,2 oranında değer kaybetti.

KOSPI endeksi rekor seviyelerden geriledi

Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI, volatil işlemlerde yüzde 1,1 oranında düşüş kaydederek Asya'nın en çok değer kaybeden borsası oldu. Endeks, seansın ilk saatlerinde kısa süreliğine rekor seviyeye ulaşsa da sonrasında yönünü aşağı çevirdi. Özellikle yapay zeka sektörüne yönelik talep beklentisiyle son aylarda güçlü yükselen yarı iletken sektörü hisselerinde kar realizasyonu görüldü. Samsung Electronics hisseleri yüzde 1,2 oranında gerilerken, SK Hynix hisseleri gün içinde sert dalgalanmalar yaşadı.

Küresel bellek çipi üretimini etkileme potansiyeli bulunan Samsung ve en büyük işçi sendikası arasındaki görüşmeler piyasaların odağında yer alıyor. 21 Mayıs tarihinde başlaması planlanan grev öncesindeki bu müzakereler, küresel tedarik zinciri açısından kritik önem taşıyor. Olası üretim aksamaları riskine karşın, talebin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşecek iş durdurma eyleminin şirketin pazar payını etkileyeceği öngörülüyor. Sektör temsilcileri, grevin küresel bellek piyasasındaki arz dengelerini değiştirebileceğini belirtiyor.

Jeopolitik riskler fiyatlanıyor

Japonya'da Nikkei 225 ve TOPIX endeksleri yüzde 0,5 civarında yükseliş kaydederken, Çin anakara borsaları yatay bir görünüm sergiledi. Hindistan'da Nifty 50 vadeli işlemleri, Başbakan Modi'nin İran savaşı kaynaklı yakıt sıkıntısı uyarılarının ardından dün yaşanan yüzde 1,5'lik düşüşü sürdürdü.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir, enflasyonist baskıları canlı tutarak piyasalar üzerindeki baskısını koruyor. Trump ve Xi Jinping arasında gerçekleşmesi beklenen zirve, iki dev ekonomi arasındaki ticaret ilişkilerinin geleceği açısından yakından izleniyor.

Asya piyasalarındaki mevcut görünüm, jeopolitik risklerin ve teknoloji sektöründeki değerlemelerin kısa vadeli trend üzerinde belirleyici olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve ABD enflasyon verisi beklentisi, bölgesel endekslerin Mayıs ayı performansında volatiliteyi artırmaya devam ediyor.