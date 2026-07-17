Asya borsalarında sert satış: Teknoloji hisseleri piyasaları aşağı çekti

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Asya-Pasifik piyasaları haftanın son işlem gününde teknoloji hisselerindeki sert satışların etkisiyle genel olarak düşüş kaydetti. Özellikle yarı iletken sektöründeki satış baskısı Japonya'da Nikkei 225 endeksini yüzde 4 aşağı çekerken, yatırımcılar bir yandan da ABD ile İran arasında artan gerilimin piyasalara etkisini değerlendirdi.

Wall Street'te teknoloji ve çip üreticisi şirketlerde yaşanan satışların ardından Asya piyasaları da negatif bir seyir izledi. S&P 500 vadeli işlemlerindeki gerileme, küresel piyasalarda temkinli görünümün sürdüğüne işaret etti.

Çip hisselerinde satış dalgası büyüdü

Beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklayan TSMC'nin hisseleri Tayvan borsasında yüzde 5 değer kaybetti. Şirket, yapay zekâ talebinin güçlü kalacağını açıklasa da sermaye harcaması beklentisini yükseltmesi, yatırımcıların yüksek değerlemelere ilişkin endişelerini artırdı.

Japonya'da Murata Manufacturing ve Kioxia Holdings gibi çip sektörünün önde gelen şirketleri de sert değer kayıpları yaşarken, teknoloji hisselerindeki satışlar Çin ve Hong Kong borsalarına da yayıldı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,6, CSI 300 yüzde 2,5 ve Hang Seng Endeksi yüzde 2 geriledi.

Öte yandan Hindistan'da Nifty 50 endeksi pozitif ayrışarak yükseliş kaydetti.

Petrol yükseldi, risk iştahı zayıfladı

Piyasalarda satış baskısını artıran bir diğer gelişme ise ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması oldu. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarını altıncı geceye taşıması, Hürmüz Boğazı'nda petrol arzına yönelik risklerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol ve ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatları haftalık bazda yüzde 10'un üzerinde yükselişe hazırlanırken, bu performansın nisan ayından bu yana en güçlü haftalık artış olması bekleniyor.

Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini yeniden öne çıkarırken, yatırımcılar güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelmeyi tercih ediyor.

Fed açıklamaları da baskıyı artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret eden açıklamaları da küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkiledi.

Analistler, son dönemde güçlü prim yapan yapay zekâ ve yarı iletken şirketlerinde kâr realizasyonlarının hızlandığını belirtirken, uzun vadede yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentilerin ise güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.