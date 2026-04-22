Asya para birimleri dar bantta: Dolar güçlü kalırken gözler ABD-İran hattında

Çarşamba günü Asya para birimleri dar bir bantta seyretti. Küresel piyasalarda doların gece saatlerinde güç kazanması, bölge para birimleri üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar ise ABD ile İran arasındaki sürecin nasıl şekilleneceğine odaklandı.

Dolar Warsh açıklamalarıyla destek buldu

Dolar endeksi ve vadeli işlemleri Asya seansında sınırlı değişim göstererek yatay bir görünüm sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh’un açıklamaları dolara destek verdi.

Warsh, faiz indirimi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını vurgularken, merkez bankasının siyasi etkilerden bağımsız olması gerektiğini ifade etti. Senato’daki sürecin zamanlaması ise belirsizliğini koruyor.

Fed tartışmaları piyasaların odağında

Trump, Fed’in faiz indirmesi gerektiğini bir kez daha dile getirirken, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki tartışmalar dikkat çekti. Powell’a yönelik başlatılan cezai soruşturma, piyasalarda merkez bankası bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırdı.

ABD-İran gerilimi piyasalarda belirleyici

Piyasaların ana gündeminde ise ABD-İran hattındaki gelişmeler yer aldı. Washington yönetimi ateşkesi uzatırken, İran’a yönelik deniz ablukasını sürdürme kararı aldı. Bu durum barış görüşmelerine ilişkin belirsizliği artırdı.

Tarafların Pakistan’da planlanan görüşmeden çekilmesi de sürecin seyrine dair soru işaretlerini büyüttü. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi, enerji piyasaları ve enflasyon açısından risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Bölge para birimlerinde sınırlı hareketler

Asya para birimlerinde genel olarak sakin bir görünüm hakim oldu. Japon yeni yatay seyrederken, ülkenin ihracat verileri büyümenin sürdüğüne işaret etti.

Güney Kore wonu dolar karşısında değer kazanırken, üretici fiyatlarındaki artış sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi. Avustralya doları hafif gerilerken, Singapur doları ve Çin yuanı büyük ölçüde yatay kaldı.

Hint rupisi ise zayıf bir performans sergiledi. Hindistan Merkez Bankası’nın bazı türev işlemlere yönelik kısıtlamaları gevşetmesinin ardından para birimi dolar karşısında değer kaybetti.

Belirsizlik piyasaları temkinli tutuyor

Küresel piyasalarda hem Fed politikalarına ilişkin belirsizlik hem de Orta Doğu’daki gelişmeler yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor. Özellikle ABD-İran hattında atılacak adımların, önümüzdeki dönemde döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.