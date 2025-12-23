Asya para birimleri dolara karşı güçlendi: Japon yeni müdahale uyarısıyla toparlandı

Asya para birimleri, Salı günü doların önemli ABD verileri öncesinde geri çekilmesiyle birlikte genel olarak güç kazandı. Japon yeni ise Tokyo yönetiminin döviz piyasalarına müdahale edilebileceğine yönelik güçlü uyarısının ardından dikkat çekici bir toparlanma sergiledi.

Gözler ABD verilerinde

Yıl sonu tatilleri nedeniyle Asya piyasalarında işlem hacimleri zayıf seyrederken, doların düşüşünde ABD’de açıklanması beklenen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri etkili oldu. Söz konusu verilerin, 2026’ya girerken ABD faiz oranlarına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Japon yeni dolar karşısında değerlendi

Japon yeni, gün içinde dolar karşısında yüzde 0,5 değer kazanarak USD/JPY paritesinde geri çekilmeye yol açtı. Hareket, Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama’nın sert uyarılarının ardından geldi. Katayama, yendeki son dalgalanmaların spekülatif olduğunu ve piyasa temellerini yansıtmadığını belirterek, hükümetin aşırı hareketlere karşı “uygun önlemler almaktan çekinmeyeceğini” vurguladı.

Açıklama, Tokyo’dan bugüne kadar gelen en net müdahale sinyallerinden biri olarak değerlendirilirken, yen aleyhine açılan pozisyonların hızla kapanmasına yol açtı. Japonya, geçmişte dolar/yen paritesinin 155-160 bandına yükseldiği dönemlerde piyasaya doğrudan müdahalede bulunmuştu. Yıl boyunca sert dalgalanmalar yaşayan yen, 2025 genelinde dolar karşısında büyük ölçüde yatay bir seyir izledi.

Dolar endeksi ve vadeli kontratlar Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 0,2 geriledi. ABD hükümetinin Ekim ve Kasım aylarında yaşanan kapanması nedeniyle ertelenen ekonomik veriler öncesinde yatırımcılar temkinli bir duruş sergiliyor. Gün içinde açıklanacak üçüncü çeyrek GSYH verilerinin ekonomik büyümede yavaşlamaya işaret etmesi beklenirken, Federal Reserve’ün yakından takip ettiği PCE fiyat endeksinin ise enflasyonun dirençli kaldığını göstermesi öngörülüyor.

Analistler, hükümet kapanması nedeniyle Ekim ve Kasım verilerinin sınırlı etki yaratabileceğini, Aralık ayı verilerinin ise faiz beklentileri açısından daha belirleyici olacağını ifade ediyor. Piyasalar, Fed’in ocak ayında faiz oranlarını sabit tutacağına büyük ölçüde kesin gözüyle bakarken, uzun vadede faiz indirimi beklentisi korunuyor.

Doların zayıflamasıyla birlikte Asya para birimlerinde genel bir toparlanma görüldü. Çin yuanı dolar karşısında yüzde 0,1 değer kazanırken, Avustralya doları yüzde 0,2 yükseldi. Tayvan doları ve Singapur doları da dolara karşı güçlenirken, Hindistan rupisi hafif gerilemesine rağmen Aralık ayı başında görülen 90 rupi üzerindeki rekor seviyelerin altında kalmaya devam etti.