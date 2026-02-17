Asya para birimleri Fed öncesi dolar güçlenirken düşüşe geçti

Asya para birimlerinin çoğu Salı günü değer kaybetti. Bölgedeki çoğu piyasada tatil olması nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretti. Bu arada dolar, bu hafta açıklanacak ekonomik veriler öncesinde değer kazandı.

Dolardaki yükseliş, ABD piyasalarında Pazartesi günü tatil olması nedeniyle düşük işlem hacimleri ortamında gerçekleşti. Bu durum Asya piyasaları için de sınırlı işlem sinyalleri oluşturdu.

Çin, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore ve Singapur Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalıydı. Çin piyasalarının gelecek haftaya kadar kapalı kalması bekleniyor.

Dolar, ekonomik veriler ve Fed sinyalleri öncesi hafif yükseldi

Dolar endeksi ve dolar endeksi vadeli işlemleri Asya seansında hafif yükseldi ve bir önceki gündeki kazançlarını genişletti. Bu haftanın odak noktası, çarşamba günü açıklanacak olan Fed’in ocak ayı toplantı tutanakları da dahil olmak üzere bir dizi ABD ekonomik verisi olacak.

Tutanaklar, Fed’in faiz oranlarını değiştirmediği ve enflasyon ile işgücü piyasasına yönelik risklerin devam ettiği konusunda uyarıda bulunduğu toplantı sonrası gelecek. O zamandan bu yana, istihdam ve tüketici enflasyonu verileri dünyanın en büyük ekonomisi hakkında karışık sinyaller verdi. Önümüzdeki günlerde açıklanacak sanayi üretimi ve ticaret verileri daha fazla sinyal sağlaması bekleniyor.

Cuma günü açıklanacak Aralık ayı PCE fiyat endeksi verileri piyasalar için önemli bir gösterge olacak. Bu veri, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçümüdür ve uzun vadeli faiz oranı tahminlerinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Japon yeni güçleniyor, Avustralya doları sakin

USD/JPY paritesi yüzde 0,2 düştü. Böylece bir önceki seanstaki sert kayıplardan hafif toparlandı. Dün açıklanan gayri safi yurtiçi hasıla verileri, dördüncü çeyrek için beklenenden önemli ölçüde zayıf gelmişti.

Bu veri, Japonya’nın büyümesinin yavaşladığına dair endişeleri artırdı ve Tokyo’dan daha fazla teşvik önlemi beklentilerini güçlendirdi. Japon yeni ayrıca Japonya Merkez Bankası’nın en erken Nisan ayında faiz oranlarını artırabileceğini belirten haberlerden destek aldı. Diğer Asya para birimleri arasında, AUD/USD paritesi hafif düştü. Avustralya Merkez Bankası’nın Şubat ayı toplantı tutanaklarında, politika yapıcıların 25 baz puanlık artıştan sonra faiz oranlarını daha fazla artırma konusunda kararsız kaldıkları görüldü.

Bununla birlikte, yetkililer inatçı Avustralya enflasyonuna karşı temkinli olmaya devam ettiklerini belirtti. Fiyatlardaki herhangi bir artışın daha fazla sıkılaştırmaya yol açabileceği vurgulandı.

Çin yuanının offshore paritesi USD/CNH yüzde 0,1 yükseldi ancak yaklaşık üç yıllık düşük seviyelere yakın kaldı. Singapur doları USD/SGD ve Güney Kore wonu USD/KRW pariteleri tatil ticaretinde sabit kaldı.

Hindistan rupisi USD/INR paritesi sabit kaldı ancak 90 rupi seviyesinin üzerinde yükselmeye devam etti. Rupi, geçen hafta açıklanan beklenenden güçlü tüketici enflasyonu verilerinden çok az destek aldı.