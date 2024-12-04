Asya - Pasifik piyasalarında Güney Kore düşüşü!

Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında gösterilen, Asya'daki dördüncü büyük ekonomi Güney Kore sıkıyönetim kararı ile sarsıldı. Sadece birkaç saat süren sıkıyönetim kararının piyasalara maliyetinin 50 milyar dolar olduğu öğrenildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Meclis'e Kuzey Kore'li ajanların sızdığı gerekçesiyle dün sürpriz bir şekilde sıkıyönetim ilan etti. Ancak sıkıyönetim kararı Meclis çoğunluğu ile reddedildi. Birkaç saat boyunca Güney Kore'de haraketli saatler yaşanırken, Yoon’un kıdemli danışmanlarının istifalarını sunduğu bildirildi. Muhalefet, Başkan Yoon’un da istifa etmemesi halinde azil süreci başlatacağını duyurdu.

Siyasi kriz Asya-Pasifik piyasalarını vurdu

Öte yandan Güney Kore'deki siyasi kriz sonrası Asya-Pasifik piyasalarında büyük dalgalanma kaydedildi. Nikkei 225, CSI 300 ve S&P/ASX 200 endekslerinde düşüşler yaşandı.

Güne sert düşüşle başlayan Güney Kore piyasalarında ise büyük hisseler geriledi. Kospi endeksi yüzde 1,8 gerilerken, Kosdaq yüzde 2 değer kaybetti.

Samsung Electronics hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybederken, LG Energy Solution yüzde 2,8, Hyundai Motor ise yüzde 2,4 oranında geriledi. SK Hynix dalgalı bir seyir izlerken, Naver Corp ve Samsung SDI hisseleri yüzde 2,5’in üzerinde düştü. Kospi’de en büyük düşüşü ise yüzde 14’ten fazla değer kaybıyla Korea Gas Corporation yaşadı.

Güney Kore Merkez Bankası'ndan piyasalara destek kararı

Güney Kore Merkez Bankası, kısa vadeli likiditeyi artırma ve döviz piyasalarını istikrara kavuşturma kararı aldı. Banka ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde piyasaya fon sağlamak için özel krediler tahsis edileceğini belirtti.

Güney Kore Maliye Bakanlığı, piyasaları sakinleştirmek üzere devreye sokulabilecek 10 trilyon won (7,07 milyar dolar) değerinde bir fonu hazırda beklettiği öğrenildi.

Sıkıyönetim duyurusuyla birlikte won dolar karşısında yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

Diğer Asya-Pasifik piyasalarında düşüş

Güney Kore’deki siyasi belirsizlik, bölgedeki diğer Asya-Pasifik piyasalarını da etkiledi.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Topix yüzde 0,6 düşerken, Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Çin anakarasındaki CSI 300 endeksi ise yüzde 0,3 geriledi. Avustralya’da üçüncü çeyrek ekonomik büyüme verilerinin beklenenden zayıf gelmesiyle S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.