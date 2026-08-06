Asya piyasalarında temkinli seyir: Gözler ABD istihdam verilerinde

Asya para birimleri perşembe gününe yatay bir görünümle başlarken, ABD doları son yedi haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem gördü. Piyasalarda dikkatler bir yandan Orta Doğu'daki diplomatik gelişmelere, diğer yandan ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına ışık tutabilecek istihdam verilerine çevrildi.

ABD Dolar Endeksi (DXY), önceki işlem gününde Haziran ortasından bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 99,7 seviyesinde dengelendi.

Dolar ve Asya para birimlerinde temkinli seyir

Döviz piyasalarında Japon yeni, Çin yuanı ve Güney Kore wonunda sınırlı hareketler gözlenirken, yatırımcılar Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) olası faiz artırımlarına ilişkin mesajlarını değerlendirmeyi sürdürdü. BOJ yetkilileri, ülkede yükselen enflasyon baskılarının ilerleyen dönemde ilave faiz artışlarını gündeme getirebileceğini belirtiyor.

İran görüşmeleri piyasaların odağında

Piyasalardaki temkinli görünümde Orta Doğu'daki gelişmeler de etkili oldu. İran, Hürmüz Boğazı'nda önerilen yeni deniz taşımacılığı rotasına ilişkin Umman ile ön mutabakata varıldığını açıklarken, bazı kritik başlıklarda henüz uzlaşma sağlanamadığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmanın yakın olduğunu ifade ederken, Tahran yönetimi görüşmelerin yalnızca Umman ile yürütüldüğünü yineledi.

Belirsizliğin sürmesi nedeniyle yatırımcılar döviz piyasasında güçlü yönlü pozisyon almaktan kaçınırken, petrol fiyatları da haftanın başındaki sert düşüşlerin ardından dar bir bantta işlem gördü.

Gözler ABD istihdam verilerinde

Öte yandan Avustralya'nın haziran ayında yeniden dış ticaret fazlası vermesi ve Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25 seviyesinde sabit bırakması bölgedeki öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Küresel piyasaların ana gündemini ise ABD'de bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi oluşturuyor. Söz konusu verilerin, Fed'in yılın geri kalanındaki faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.