Asya tatile girdi değerli metal sert geriledi
Altın fiyatları, Asya piyasalarının 'yeni ay yılı' tatili nedeniyle kapalı olması ve doların güç kazanmasıyla sert geriledi. İşlem hacminin zayıfladığı piyasada spot altın gün içinde 4 bin 800 dolar seviyesine kadar düştü. Küresel tatil takvimi ve güçlü dolar, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
Altın fiyatlarındaki küresel oynaklık, Asya piyasalarının tatile girmesiyle birlikte yerini düşüşe bıraktı. Asya’da zayıf seyreden işlemler ve diğer taraftan da doların güç kazanması hacmi sınırladı. 'Yeni ay yılı' tatilleri nedeniyle altın 5 bin doların altına kadar düştü. Dün yüzde 2 kayba yaklaşan spot altın güne 5 bin doların üzerinde başlasa da gün içinde 4 bin 800 dolar seviyelerini gördü. Çin ana karası, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini sınırladı. ABD piyasaları da önceki gün ‘Başkanlar Günü’ nedeniyle kapalıydı.
Jeopolitik gerilimler talebi canlı tutuyor
Küresel finans kuruluşları, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen altın fiyatlarında orta ve uzun vadede yükseliş trendinin süreceğini öngörüyor. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG ve Goldman Sachs Group Inc. gibi büyük bankalar, altının istikrarlı yükselişini destekleyen temel dinamiklerin varlığını koruduğuna dikkat çekiyor. Analistlere göre artan jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin soru işaretleri ve yatırımcıların para birimleri ile devlet tahvillerinden uzaklaşarak alternatif varlıklara yönelmesi altına olan talebi canlı tutuyor. Jefferies analistleri de enflasyon baskısı ve doların değer kaybı riskini altın için iki ana makro destek unsuru olarak öne çıkarıyor. Fahad Tariq’in de aralarında bulunduğu analistler, 2026 yılı için ons altın fiyat tahminini 4 bin 200 dolardan 5 bin dolara yükseltti. Uzmanlara göre altın, yatırımcılar ve merkez bankaları açısından güvenli liman özelliğini koruyor.
Belirleyici unsur oynaklık olacak
Öte yandan HSBC Kıymetli Metaller Baş Analisti James Steel, 2026 yılında değerli metaller piyasasında belirleyici unsurun ‘oynaklık’ olacağını söyledi. Steel’e göre Fed politikası ve dolar pozisyonlanması, altın talebinin yönünü şekillendirmeye devam edecek. CNBC’ye konuşan Steel, ABD 10 yıllık tahvil faizinin kısa sürede yüzde 4,30’dan yüzde 4,00 seviyesine gerilemesine rağmen altının güçlü tepki vermemesine dikkat çekti. Geçmişte reel faiz ile altın arasında güçlü bir ters korelasyon bulunduğunu hatırlatan Steel, bu ilişkinin 2022’den sonra zayıfladığını belirtti. Artan jeopolitik riskler, bireysel yatırımcı ilgisi ve merkez bankası alımlarının fiyat dinamiklerini değiştirdiğini ifade etti.
Bağımsız Fed altın için risk
Steel, Fed’in bağımsızlığına yönelik herhangi bir tehdidin altın fiyatlarını yukarı iteceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed bilançosunun küçültülmesini savunan Kevin Warsh’ı aday göstermesinin de piyasada yakından izlendiğini kaydetti. Doların rezerv para statüsünü koruyacağını düşündüklerini belirten Steel, buna karşın merkez bankalarının dolar varlıklarını azaltmak için altına yöneldiğini söyledi. 2022’den bu yana merkez bankası alımlarının önceki 10 yıl ortalamasının iki ila üç katına çıktığını dile getirdi. Altının enflasyona göre düzeltilmiş tarihi zirvelerini aştığını hatırlatan Steel, ocak ayındaki “parabolik” yükselişin ardından dalgalanmanın artmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. “Güvenli liman olması, volatil olmayacağı anlamına gelmez” diyen Steel, yatırımcıları sert fiyat hareketlerine karşı uyardı.
Buzlar erirse petrol fiyatları da düşer
Citi ise petrol fiyatlarına değinerek, fiyatların kısa vadede destek bulmaya devam edebileceğini, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde yapılabilecek barış anlaşmalarının fiyatları aşağı çekebileceğini belirtti. ABD’nin Rusya-Ukrayna ve İran ile yapılabilecek barış anlaşmaları yoluyla fiyatları düşürme şansı bulunduğuna işaret eden Citi, bu senaryoda Brent’in yaz aylarında 60-62 dolar aralığına gerileyebileceğini ve dizel ile benzin marjlarının 5-10 dolar azalabileceğini öngördü. Citi, önümüzdeki aylarda Rusya kaynaklı arz kesintilerinin Brent’i 65-70 dolar bandında tutması halinde OPEC+’ın yedek kapasiteden üretimi artırabileceğini de vurguladı. Citi ayrıca Çin’in Rusya ve İran petrolünü küresel fiyatlara göre indirimli alarak hem tüketim hem de stoklama amacıyla kullanmaya devam ettiğini, bu eğilimin 2026 boyunca sürebileceğini ifade etti.
Küresel büyüme piyasa beklentilerini aşabilir
Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, küresel ekonomik büyümenin piyasa beklentilerini aşacağını öngördü. Hatzius, yayımladığı notta gümrük vergilerinin etkisinin azalması, mali destekler ve daha gevşek finansal koşulların büyümeyi destekleyeceğini belirtti. Enflasyonun çoğu ekonomide hedefe yaklaşacağını söyleyen Hatzius, bunun azalan tarife ve idari fiyat etkileri ile ücret ve kira artışlarının yavaşlamasından kaynaklanacağını ifade etti. Goldman Sachs, Fed’in Başkan Jerome Powell’ın görev süresi boyunca faizleri sabit tutmasını, ancak Haziran ve Eylül’de 25 baz puanlık indirimler yapılmasını bekliyor. Bu kararların, Fed Başkan adayı Kevin Warsh liderliğindeki komite tarafından alınabileceği öngörülüyor. Banka, teknoloji sektöründe son aylarda istihdamda belirgin düşüş yaşandığını ancak yapay zeka kaynaklı bir "istihdam kıyameti" beklemediğini de vurguladı.