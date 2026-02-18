Asya tatile girdi değerli metal sert geriledi

Altın fiyatlarındaki küresel oynaklık, Asya piyasaları­nın tatile girmesiyle bir­likte yerini düşüşe bıraktı. Asya’da zayıf seyreden işlemler ve diğer ta­raftan da doların güç kazanması hacmi sınırladı. 'Yeni ay yılı' tatil­leri nedeniyle altın 5 bin doların al­tına kadar düştü. Dün yüzde 2 kay­ba yaklaşan spot altın güne 5 bin doların üzerinde başlasa da gün içinde 4 bin 800 dolar seviyelerini gördü. Çin ana karası, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapa­lı olması işlem hacmini sınırladı. ABD piyasaları da önceki gün ‘Baş­kanlar Günü’ nedeniyle kapalıydı.

Jeopolitik gerilimler talebi canlı tutuyor

Küresel finans kuruluşları, son dönemdeki dalgalanmalara rağ­men altın fiyatlarında orta ve uzun vadede yükseliş trendinin süreceğini öngörüyor. BNP Pa­ribas SA, Deutsche Bank AG ve Goldman Sachs Group Inc. gibi büyük bankalar, altının istikrar­lı yükselişini destekleyen temel dinamiklerin varlığını korudu­ğuna dikkat çekiyor. Analistlere göre artan jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası’nın bağım­sızlığına ilişkin soru işaretleri ve yatırımcıların para birimleri ile devlet tahvillerinden uzaklaşa­rak alternatif varlıklara yönelme­si altına olan talebi canlı tutuyor. Jefferies analistleri de enflasyon baskısı ve doların değer kaybı ris­kini altın için iki ana makro des­tek unsuru olarak öne çıkarıyor. Fahad Tariq’in de aralarında bu­lunduğu analistler, 2026 yılı için ons altın fiyat tahminini 4 bin 200 dolardan 5 bin dolara yükseltti. Uzmanlara göre altın, yatırımcı­lar ve merkez bankaları açısından güvenli liman özelliğini koruyor.

Belirleyici unsur oynaklık olacak

Öte yandan HSBC Kıymetli Metaller Baş Analisti James Ste­el, 2026 yılında değerli metaller piyasasında belirleyici unsurun ‘oynaklık’ olacağını söyledi. Ste­el’e göre Fed politikası ve dolar pozisyonlanması, altın talebinin yönünü şekillendirmeye devam edecek. CNBC’ye konuşan Steel, ABD 10 yıllık tahvil faizinin kısa sürede yüzde 4,30’dan yüzde 4,00 seviyesine gerilemesine rağmen altının güçlü tepki vermemesi­ne dikkat çekti. Geçmişte reel fa­iz ile altın arasında güçlü bir ters korelasyon bulunduğunu hatır­latan Steel, bu ilişkinin 2022’den sonra zayıfladığını belirtti. Ar­tan jeopolitik riskler, bireysel ya­tırımcı ilgisi ve merkez bankası alımlarının fiyat dinamiklerini değiştirdiğini ifade etti.

Bağımsız Fed altın için risk

Steel, Fed’in bağımsızlığına yö­nelik herhangi bir tehdidin al­tın fiyatlarını yukarı iteceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed bilançosunun kü­çültülmesini savunan Kevin War­sh’ı aday göstermesinin de piya­sada yakından izlendiğini kaydet­ti. Doların rezerv para statüsünü koruyacağını düşündüklerini be­lirten Steel, buna karşın merkez bankalarının dolar varlıklarını azaltmak için altına yöneldiğini söyledi. 2022’den bu yana merkez bankası alımlarının önceki 10 yıl ortalamasının iki ila üç katına çık­tığını dile getirdi. Altının enflas­yona göre düzeltilmiş tarihi zir­velerini aştığını hatırlatan Steel, ocak ayındaki “parabolik” yükse­lişin ardından dalgalanmanın art­masının şaşırtıcı olmadığını söy­ledi. “Güvenli liman olması, vola­til olmayacağı anlamına gelmez” diyen Steel, yatırımcıları sert fi­yat hareketlerine karşı uyardı.

Buzlar erirse petrol fiyatları da düşer

Citi ise petrol fiyatlarına değinerek, fiyatların kısa vadede destek bulmaya devam edebileceğini, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde yapılabilecek barış anlaşmalarının fiyatları aşağı çekebileceğini belirtti. ABD’nin Rusya-Ukrayna ve İran ile yapılabilecek barış anlaşmaları yoluyla fiyatları düşürme şansı bulunduğuna işaret eden Citi, bu senaryoda Brent’in yaz aylarında 60-62 dolar aralığına gerileyebileceğini ve dizel ile benzin marjlarının 5-10 dolar azalabileceğini öngördü. Citi, önümüzdeki aylarda Rusya kaynaklı arz kesintilerinin Brent’i 65-70 dolar bandında tutması halinde OPEC+’ın yedek kapasiteden üretimi artırabileceğini de vurguladı. Citi ayrıca Çin’in Rusya ve İran petrolünü küresel fiyatlara göre indirimli alarak hem tüketim hem de stoklama amacıyla kullanmaya devam ettiğini, bu eğilimin 2026 boyunca sürebileceğini ifade etti.

Küresel büyüme piyasa beklentilerini aşabilir

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, küresel ekonomik büyümenin piyasa beklentilerini aşacağını öngördü. Hatzius, yayımladığı notta gümrük vergilerinin etkisinin azalması, mali destekler ve daha gevşek finansal koşulların büyümeyi destekleyeceğini belirtti. Enflasyonun çoğu ekonomide hedefe yaklaşacağını söyleyen Hatzius, bunun azalan tarife ve idari fiyat etkileri ile ücret ve kira artışlarının yavaşlamasından kaynaklanacağını ifade etti. Goldman Sachs, Fed’in Başkan Jerome Powell’ın görev süresi boyunca faizleri sabit tutmasını, ancak Haziran ve Eylül’de 25 baz puanlık indirimler yapılmasını bekliyor. Bu kararların, Fed Başkan adayı Kevin Warsh liderliğindeki komite tarafından alınabileceği öngörülüyor. Banka, teknoloji sektöründe son aylarda istihdamda belirgin düşüş yaşandığını ancak yapay zeka kaynaklı bir "istihdam kıyameti" beklemediğini de vurguladı.