Asya ve Avrupa borsalarında bugün...

Trump'ın politikalarının küresel ticaret üzerinde baskı oluşturabileceği endişeleri Avrupa'da hissedilmeye devam ederken, ekonomik aktivitenin zayıfladığına yönelik sinyaller de öne çıkıyor. Avrupa borsaları dün Almanya hariç alış ağırlıklı seyrederken, bölge genelinde ABD'deki haber akışı yakından takip ediliyor.

Sterlin/dolar paritesi Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyede

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, dün yaptığı açıklamada, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısında bulundu. Sterlin/dolar paritesi, Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 1,2240'ı test etmesinin ardından 1,2300'da dengelendi.

Almanya'da ise Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,59 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

PBoC devlet tahvili alımlarını askıya alıyor

Asya tarafında ise Çin ile Japonya ekonomilerindeki riskler devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil arzının talebin üzerinde olması nedeniyle bu ay devlet tahvili alımlarını askıya alacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, piyasa koşullarına bağlı olarak alımlara yeniden başlama zamanını belirleyeceği bildirildi.

Japonya'da bugün açıklanan veriye göre, hanehalkı harcamaları kasım ayında yıllık yüzde 0,4 ile beklenenden daha az geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 39.209 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.516 puandan günü tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 19.063 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 3.178 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 77.684 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, kasım ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi