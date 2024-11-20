Asya'da gözler Nvidia'nın açıklayacağı verilerde! Japonya hariç borsalar pozitif seyrediyor

Asya borsalarında Japonya hariç alıcılı seyir izleniyor. Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçların Asya'da şirket bazlı etkilerinin görülebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin Merkez Bankası 1 ve 5 yıllık kredi faizlerini yüzde 3,10 ile yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler varlığını korurken, ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick'i Ticaret Bakanı olarak aday gösterdi. Trump'ın, Lutnick'in tarife ve ticaret gündemlerine liderlik edeceğini açıklamasının ardından söz konusu adımın bölge ekonomisine olası etkileri yakından takip ediliyor.

Yenin değer kaybı sürüyor

Japonya tarafında yen değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi yeni günde yüzde 0,5 artarak 155,38 seviyesinde işlem görüyor. Japonya'da, ekim ayı dış ticaret dengesi 461,2 milyar yen açık verirken, ülkenin ithalatı yüzde 0,4, ihracatı 3,1 artış gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.373 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.483 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 3.364 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 19,680 puandan işlem görüyor. Hindistan'da piyasalar bu gün kapalı olacak.