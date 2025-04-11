Asya'da Trump tarifesi depremi! Dolar sarsıldı, panik satışları başladı

ABD yönetiminin Çin’e uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 125 değil, yüzde 145 olarak açıklaması, küresel piyasalarda belirsizlik dalgası yarattı. Wall Street’te başlayan satış baskısı, Asya piyasalarında bu sabah sert biçimde hissedildi.

Özellikle Japonya’da piyasalar sert kayıplarla açıldı. Tokyo borsasında Nikkei 225 Endeksi yüzde 4,20 oranında gerilerken, Topix Endeksi de yüzde 4,05 değer kaybetti. Çin borsalarında ise daha temkinli bir seyir gözlemlendi; endeksler yatay seviyelerde kaldı.

ABD dolarında da zayıflama eğilimi dikkat çekti. Dolar, Japon Yeni karşısında yüzde 0,87, Euro karşısında yüzde 0,93, İsviçre Frangı karşısında yüzde 0,5 ve Çin Yuanı karşısında ise yüzde 0,40 oranında değer kaybetti.

“Güven aşınıyor”

Commonwealth Bank of Australia stratejisti Carol Kong, yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaştığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başkan Trump’ın gümrük vergisi duruşunda tekrarlanan değişiklikler, yatırımcıların ABD hükümetine ve ekonomisine olan güvenini zayıflattı. ABD hisse senetleri, tahviller ve dolardaki satışlar, piyasa katılımcılarının portföylerini ABD doları varlıklarından uzaklaştırdığını gösteriyor."

ABD vadeli endekslerinde de sabah saatlerinde negatif görünüm devam etti. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,06, Nasdaq 100 yüzde 0,15 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,08 ekside seyrediyor.

Piyasalarda Trump yönetiminin ticaret politikalarına dair netlik beklentisi sürerken, küresel yatırımcıların riskten kaçış eğilimini artırdığı gözleniyor.