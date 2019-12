A.T. Kearney'den işbirlikçi ve cana yakın yatırım

03 Aralık 2019

Hüsniye GÜNGÖR

Havacılık, savunma ve otomotiv sektörlerinde dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olarak Financial Times ve The Economist’in görüşlerine yer verdiği A.T. Kearney Ortadoğu ve Afrika Yönetici Ortağı Bob Willen “Kendimizi Türkiye’de yeniden yatırım yapmaya ve büyümeye adadık” diyor.

“İşbirlikçi, cana yakın, girişimci…” Bu özellikleriyle “diğer elit yönetim danışmanlığı şirketlerinden ayrılan” A.T. Kearney Türkiye’de yeni ofis yatırımı yaptı. Kırkın üzerinde ülkede 3 bin 600’den fazla çalışanıyla hizmet veren A.T. Kearney, Türkiye’de giderek artan faaliyetleri ve büyüyen ekibini İstanbul, Levent Nidakule’deki yeni ofisinden yönetecek. İstanbul ofisinin uluslararası yöneticiliğini üstlenen A.T. Kearney Ortadoğu ve Afrika Yönetici Ortağı Bob Willen, “Operasyonel ve stratejik potansiyeli derinlemesine kavramak için müşterilerimizle yakın iş birliği içinde çalışacağız” dedi.

A.T. Kearney’in İstanbul’daki yeni ofisinin açılışında DÜNYA Executive’in sorularını yanıtlayan Willen “Stratejik bakış açısıyla birlikte sahada birebir uygulamalı bir dönüşüm desteği sunuyor olmamız bizi diğerlerinden ayırıyor. Uzun süredir içinde olduğumuz Türkiye pazarı bizim için her zaman önemli oldu” diye konuştu. A.T. Kearney olarak şirketlerin dönüşümüne yardımcı olurken pazardaki bozulmalara karşı bir adım önde olmalarını sağladıklarını belirten Willen, “Strateji, dönüşüm, operasyonlar ve performans ile birleşme ve satın almalarda lider olan A.T. Kearney özellikle satın alma ve tedarik zinciri uzmanlığıyla öne çıkan bir danışmanlık şirketi. Diğer yandan dijital ve analitik alanlarındaki uzmanlığımızı da geliştiriyoruz” dedi.

“Mesafeli, analitik kalıplaşmış değiliz”

Diğer elit yönetim danışmanlığı şirketleri mesafeli, analitik ve kalıplaşmış olma gayretindeyken A.T. Kearney danışmanlarının işbirlikçi, cana yakın ve girişimci özellikleriyle öne çıktığına dikkat çeken Willen, “Kendimizi Türkiye'de yeniden yatırım yapmaya ve büyümeye adadık. Türkiye güçlü bir üretim tabanına ve iyi eğitimli genç bir nüfusa sahip. Türkiye'nin orta vadede gelişmeye devam edeceğinden eminiz” şeklinde konuştu.

İstanbul ofisinin uluslararası yöneticiliğini üstlenen A.T. Kearney Ortadoğu ve Afrika Yönetici Ortağı Bob Willen, havacılık ve savunma ile otomotiv sektörlerinde dünyanın önde gelen uzmanları arasında değerlendiriliyor. Kamu hizmetleri alanında da güçlü bir deneyime sahip olan Bob Willen, büyük şirketlerle, kamu kurum ve kuruluşlarına, strateji, organizasyon, maliyet yönetimi ve tedarik zinciri konularında rehberlik yapıyor. Financial Times, Fortune, The Economist gibi yayınlar sık sık Willen’in görüşlerine yer veriyor.

Türkiye ofisine uluslararası tecrübe

A.T. Kearney’in İstanbul ofisinin yöneticiliğini şirketin Türkiye ve Kuveyt’ten sorumlu şirket ortağı Sean Wheeler üstlenirken Wheeler ile birlikte Türkiye Direktörü Onur Okutur sorumlu olacak. Wheeler maliyet optimizasyonu, büyüme, etkin Ar-Ge ve yeniden yapılanma konusunda etkili stratejiler geliştirme konusunda deneyimli bir yöneticiyken Okutur ise büyüme, birleşme ve satın alma, proje finansmanı analizi, operasyonel iyileştirme konularında tecrübeli.